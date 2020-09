Brag på Vestegnen

Spillerne blev modtaget som helte, da de søndag aften vendte tilbage til Brøndby Stadion i spillerbussen, efter 2-1 sejren over FCK i Parken.

En del fans var mødt op for at modtage og hylde spillerne efter sejren. Og der blev på et tidspunkt affyret en del pyroteknik, så parkeringspladsen foran stadion var indhyllet i røg.

Også i flere byer rundt om på Vestegnen blev der fyret af, angiveligt af Brøndby-fans, der fejrede sejren over rivalerne fra FCK. Beboere flere steder har i hvert fald oplevet høje brag.