En patrulje fra Vestegnens Politi anholdt en østeuropæisk mand for indbrud i en varebil i Ishøj.

Brækkede ind i varebil: Straksdom og udvisning

Natten til søndag var Vestegnens Politi dog så hurtige, at gerningsmanden blev anholdt og efterfølgende fik en straksdom.

Det var søndag den 4. oktober klokken cirka 02.15, at en patrulje fra Vestegnens Politi blev opmærksom på en mand på Ved Stationen i Ishøj, fordi han opførte sig mistænkeligt. Da politipatruljen holdt ind, forsøgte manden at flygte, men han blev dog hurtigt løbet op af politifolkene. Ikke langt fra stedet fandt politiet en varebil, der var blevet brudt op og kort derfra fandt politiet værktøj for cirka 50.000 kroner, som blev vurderet som tyvekoster.