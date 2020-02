Denne bil og borgmesterens brug af den, er omdrejningspunkt i hele sagen. Her holder den i sit bur i Ishøj Bycenter. Foto: Søren Schaadt Larsen

Borgmesteren skal undersøges til bunds

Vestegnen - 06. februar 2020

Byrådet i Ishøj har indledt en undersøgelse af borgmesterens brug af tjenestebil. Samtidig bliver reglerne for brugen af kommunale biler strammet op, og alle bilerne får et tydeligt logo.

Det er meldingen fra Ishøj Kommune, efter sagen om borgmesterens brug af en kommunal bil var på dagsordenen som et lukket punkt på byrådsmødet tirsdag aften. Et punkt, hvor borgmester Ole Bjørstorp blev erklæret for inhabil og sendt uden for døren.

Konklusionen blev, at Ishøj Byråd vil have anklagerne mod borgmester Ole Bjørstorp undersøgt til bunds. Læs sagsfremstillingen fra byrådsmødet her

Borgmesteren har været i vælten i de seneste uger, efter Ekstra Bladet anklagede Ole Bjørstorp for at have kørt i tjenestebil i uoverensstemmelse med gældende regler.

På et byrådsmøde tirsdag aften drøftede byrådsmedlemmerne i Ishøj sagen, som de finder alvorlig, og besluttede efterfølgende at iværksætte en tilbundsgående undersøgelse.

Resultatet af undersøgelsen skal danne grundlag for en udtalelse til Ankestyrelsen, som Ishøj Kommune har sendt sagen til for at få klarhed over reglerne for brugen af tjenestebiler.

Mens byrådet venter på Ankestyrelsens afgørelse, har byrådet besluttet at tage yderligere skridt for at undgå misforståelser om brugen af kommunens biler.

- Ingen er tjent med, at der tilsyneladende er tvivl om, hvordan reglerne for tjenestebiler skal omsættes til praksis. Derfor tager vi nu sagen i egen hånd og strammer op på brugen af kommunens biler, så ingen kan være i tvivl, siger Kåre Svarre Jakobsen, kommunaldirektør i Ishøj.

Et af de første skridt vil være at forsyne alle kommunens omkring 80 biler med et logo.

Formålet er at undgå mistillid blandt Ishøj-borgerne og give borgerne mulighed for at kunne se, hvornår kommunens biler bevæger sig rundt på vejene.

- Mange af vores biler har allerede logoer og byvåben, men nu sørger vi at sætte tydelige logoer på samtlige biler. Målet er at skabe gennemsigtighed omkring kommunens biler og sikre, at vores borgere aldrig er i tvivl om, at bilerne bliver brugt korrekt, siger kommunaldirektøren.

Desuden vil kommunens praksis for brug af tjenestebiler få et grundigt eftersyn. Det skal bunde ud i en række tydelige regler for medarbejderne, som skal fjerne alle tvivlsspørgsmål.

- Vi skal sikre, at vi alle ved, hvornår og hvordan vi må bruge kommunens biler. Jeg er overbevist om, at de fleste medarbejdere allerede har den viden, men det er vigtigt, at vi alle er knivskarpe på reglerne, siger Kåre Svarre Jakobsen og tilføjer, at reglerne skal beskytte medarbejderne mod eventuelle misforståelser, så de ikke uforvarende ender i penible situationer for at bruge kommunens biler uhensigtsmæssigt.

Sagsfremstillingen fra det lukkede punkt er nu åben og kan ses på Ishøj Kommunes hjemmeside. Læs sagsfremstillingen fra byrådsmødet her

Inden borgmester Ole Bjørstorp forlod mødet, havde han mundtligt redegjort for sin brug af tjenestebilen, med udgangspunkt i sin kalender for 2019. Også hans kalender ligger nu åbent fremme på kommunens hjemmeside.