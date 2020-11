Se billedserie Glostrups borgmester John Engelhardt (V) har valgt at stoppe i kommunalpolitik med udgangen af denne valgperiode: - Jeg har ikke lyst til at blive sådan en slags ?bykonge?, der sidder i 30 år. Der skal være plads i livet til andet. Her er han dog kommet i kongeligt selskab, da han i august 2016 tog imod Kronprinsesse Mary ved Glostrups 825-års byjubilæum.

Borgmester stopper: - Jeg skylder på familiekontoen

Vestegnen - 11. november 2020 kl. 23:45 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen

Glostrups borgmester siden 2010, John Engelhardt (V) genopstiller ikke ved kommunalvalget i november 2021.

Det oplyser han i en pressemeddelelse onsdag aften.

- Det er noget, jeg har gået og tænkt over i nogle måneder. Og nu er beslutningen så taget. Jeg har været i kommunalbestyrelsen gennem 25 år, og politik har fyldt rigtig meget i mit liv, særligt i de år jeg har været borgmester. Men der er en grænse, og den er nået nu. Det har været rigtig spændende, et super job, men der er andet i livet end politik - og det skal der være. Der er fx ingen tvivl om, at jeg skylder på "familiekontoen", siger 64-årige John Engelhardt, som privat har kæreste og tre voksne børn.

Glostrups borgmester siden 2010 har sat nogle markante aftryk på Glostrup. Ikke mindst for at gøre Glostrup til et centrum på Vestegnen. Han har været en af frontfigurerne for at få bygget letbanen og gøre Glostrup Station til et trafikalt knudepunkt. Han har været i spidsen for byudviklingen i det centrale Glostrup. Og han har arbejdet markant for at flytte Glostrup til en kommune, hvor folk er glade for at bo og leve.

Han vil ikke kun huskes for byudviklingen. Han vil også gerne huskes for borgernes opfattelse af Glostrup.

- Jeg vil gerne huskes for, at have rykket Glostrup til at være et sted, hvor borgerne er glade for at bo. Hvor der er et højt serviceniveau, samtidig med vi har den femte laveste kommuneskat i landet. Hvor borgerne er tilfredse med den kommunale service. Og så vil jeg da gerne huskes for, at jeg har været i spidsen for at skabe fremtidens Glostrup, med den byudvikling, der er planlagt, siger John Engelhardt,

For John Engelhardt har den seneste valgperiode ikke været nogen dans på roser. Han kom som borgmester ud i den usædvanlige situation, at han mistede sit flertal i Glostrup Kommunalbestyrelse, og at den lokalpolitiske debat i en periode ikke var værd at skrive hjem om.

Det er imidlertid ikke dét, som har fået den erfarne politiker til at sige stop.

- Det var naturligvis ikke sjovt, men jeg synes, at jeg har fået kæmpet mig tilbage og i dag har et fasttømret flertal. Vi har blandt andet indgået nogle brede budgetforlig de seneste år, fremhæver John Engelhardt.

Hvad fremtiden vil byde på, har John Engelhardt ikke et præcist bud på.

- Det er min erfaring, at man må sige farvel til nogle ting, for at give plads til noget nyt. Om det er fx bestyrelsesposter eller lignende, det ved jeg ikke. Foreløbig er jeg borgmester et år mere, og jeg vil gøre mig al mulig umage i denne funktion, siger John Engelhardt, der havde en lang karriere i det private erhvervsliv, inden han gik ind i kommunalpolitik på fuld tid.

Hvem der skal erstatte John Engelhardt som Venstres spidskandidat til borgmesterposten i Glostrup, er endnu uafklaret. Det vil ske senere på måneden.

- Jeg er ikke i tvivl om, at Venstre vil finde en god kandidat. Og selv om det måske ikke bliver et så kendt ansigt, så håber jeg på, at vælgerne vil måle partiet på de resultater, der er nået for Glostrup, siger John Engelhardt.

Den kommende spidskandidat for Venstre i Glostrup skal blandt andet "kæmpe" med den nye socialdemokratiske borgmesterkandidat, 33-årige Kasper Damsgaard.