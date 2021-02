Borgmester melder sig ud: Flertalsparti sprængt

Med sig tager han 1.viceborgmester Sengül Deniz, gruppeformand Johnna Stark, formand for Ungerådet Milishia Moradi og bestyrelsesmedlem Steen Skovhus.

Efter et langvarigt internt opgør i partiet, har Ishøjs borgmester Ole Bjørstorp besluttet at forlade Socialdemokratiet.

- De sidste års personlige konflikter i bestyrelsen såvel som i byrådsgruppen har tæret på energien. Mæglingsforsøg har været forsøgt i byrådsgruppen, men trods en dygtig mægler og flere relevante anbefalinger, som i teorien er enkle, men som i virkelighedens verden kræver en grundlæggende respekt for hinanden - en respekt vi ikke føler er til stede. Derfor har vi desværre set os nødsaget til at gøre vores stilling op, hvilket betyder, at vi ikke længere kan være en del af partiet, lyder det i pressemeddelelsen fra Ishøjlisten.

- Vi har i dag meddelt bestyrelsen og partikontoret at vi melder os ud af Socialdemokratiet og fortsætter i byrådet som repræsentanter for Ishøjlisten. Det vurderer vi er bedst både for Socialdemokratiet, os selv og Ishøjs udvikling, bliver det tilføjet.