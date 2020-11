Borgmester fik ingen modkandidat

Ingen andre er kommet på banen og har ønsket at stille op til posten som partiets spidskandidat, og dermed kan Kent Magelund "kåres" som spidskandidat.

- Kent har i den forgangne periode stået på mål for et bredt samarbejde på tværs af partierne i kommunalbestyrelsen, uden at give afkald på den socialdemokratiske vinkel, og med baggrund i det valgprogram der lå til grund ved valget i 2017, lyder det i en udtalelse.