Se billedserie Borgerne kunne komme med deres bud på, hvad der er vigtigt at have fokus på i Brøndby Kommune til Brøndby Kulturnat.

Borgerne sendte klimaet direkte ind i ny strategi

Vestegnen - 17. december 2019 kl. 13:40 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvad drømmer du om for Brøndby i 2030, og hvilke emner er vigtige for dig, at kommunalbestyrelsen har fokus på i fremtidens Brøndby?

Det var nogle af spørgsmålene, Brøndbys lokalpolitikere fik svar på, da de gik i dialog med borgerne på seks stande fordelt rundt i byen til Brøndby Kulturnat.

Brøndbys kommunalbestyrelse er nemlig i gang med at udarbejde en strategi, som - under overskriften "Brøndby 2030" - skal sætte retningen for, hvor kommunen skal lave en særlig indsats de næste 10 år. På standene kunne borgerne få en snak med lokalpolitikere, ligesom de kunne skrive deres ønsker for Brøndby i 2030 på et postkort og komme det i ønskebrønden - og med klistermærker kunne de stemme på det emne, de syntes var vigtigst.

Der var især ét meget tydeligt budskab fra borgerne, og det var, at det grønne skal fylde mere. Både natur og klimaet var højdespringere. Og det var så overbevisende, at politikerne er enige om, at klimaet skal skyde en direkte genvej ind i strategiarbejdet.

- Vi kan ikke gå ud og spørge borgerne og så ikke tage bestik af deres input. Der var overvældende enighed om, at vi skal have fokus på klimaet i fremtidens Brøndby, så det tager vi selvfølgelig med os i strategiarbejdet, siger borgmester Kent Magelund, der selv stod klar på rådhuset på kulturnatten og talte med borgerne om den nye strategi for Brøndby.

Natur og grønne områder var allerede i politikernes søgelys og kommer derfor også til at indgå i det videre arbejde med strategien.

Mere end 500 postkort blev udfyldt og puttet i de ønskebrønde, der stod på hver strategistand på kulturnatten.

- Det var meget positivt at opleve, at borgerne har så stor interesse i at bidrage til, hvad vi skal have fokus på de næste 10 år i Brøndby. Og derfor kommer de mange ønsker og ideer heller ikke bare ned i en skrivebordsskuffe. Udover at politikerne har orienteret sig i dem, så bliver borgernes input forelagt fagudvalgene, der så vurderer, om det er oplagt at udmønte nogle af ideerne, fortæller Kent Magelund.

Målet er, at der i foråret 2020 foreligger en endelig strategi for Brøndby Kommunes retning de næste 10 år med en vision, en håndfuld fokusområder og en række konkrete målsætninger. Det er Brøndby Kommunes første samlede strategi. Ud over den grønne dagsorden, så arbejder politikerne pt. også med uddannelse og beskæftigelse, idræt, sport og bevægelse og mere varierede boligformer som prioriterede indsatsområder for Brøndby i 2030.