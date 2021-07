Borgerforslag mangler opbakning

Borgerforslag i Hvidovre

Alle Hvidovre-borgere over 18 år med ideer til, hvordan Hvidovre Kommune kan blive en endnu bedre kommune, kan stille og støtte forslag til kommunalbestyrelsen. Målet med borgerforslagene er at styrke nærdemokratiet.



Forslagene skal stilles via kommunens hjemmeside, og hvert forslag skal inden for et år efter, det er stillet, have opbakning fra minimum 500 andre borgere, før det kan blive behandlet på et kommunalbestyrelsesmøde.



Alle forslag, som lever op til betingelserne, bliver vist på hjemmesiden, og det er samme sted, at Hvidovre-borgere kan støtte forslagene.



Forslag kan handle om alt det, som ligger inden for kommunalbestyrelsens mandat. Det kan være konkrete forslag om nye cykelstier, ændrede åbningstider i svømmehallerne eller flere penge til kunst og kultur for bare at nævne nogle eksempler. De borgerdrevne forslag skal altså have relevans for den type af opgaver, som Hvidovre Kommune løser. Et forslag må ikke handle om noget, som allerede har været behandlet i kommunalbestyrelsen.



Læs mere på www.hvidovre.dk