Et borgerforslag vil pålægge transportministeren at afsætte markant flere penge til bekæmpelse af trafikstøj.

Send til din ven. X Artiklen: Borgerforslag: Væk med trafikstøj Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgerforslag: Væk med trafikstøj

Vestegnen - 28. november 2020 kl. 18:23 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen

Brøndbys borgmester Kent Magelund (S) er en af medstillerne til et borgerforslag, der skal pålægge transportministeren at afsætte markant flere midler til bekæmpelse af støj fra motorveje i bynære områder.

- Trafikstøj fra motorvejene er et kæmpe problem i Brøndby og på Vestegnen, hvor tusindvis af borgere er berørte. Så hvorfor ikke støtte sådan et forslag. Det gælder om at lægge det størst mulige pres på Folketinget, for at få gjort noget ved problemet, lyder det fra Brøndbys borgmester.

- Som borgmester arbejder jeg jo hårdt for at få løsninger i forhold til trafikstøj, blandt andet sammen med andre borgmestre på Vestegnen. Dette arbejde bliver der bestemt ikke skruet ned for. At støtte borgerforslaget er en forlængelse af den indsats, jeg yder som borgmester, siger Kent Magelund.

Borgerforslaget bakkes i øvrigt også op af den socialdemokratiske gruppeformand i Høje-Taastrup Byråd, Peter Faarbæk.

Mere og mere støj

Borgerforslaget om flere penge til bekæmpelse af trafikstøj, er stillet af den radikale lokalpolitiker Anders Medum Groth fra Furesø Kommune. Han stillede forslaget i slutningen af oktober.

- Trafikken på motorvejene til og fra de store byer øges for hvert år der går. Det medfører mere og mere støj for hvert år der går. Selvom den danske bilpark forventes at have flere elbiler i årene der kommer, hjælper det ikke på støjproblemet. Støj på motorvejene er i høj grad en konsekvens af dækstøj og ikke motorstøj. Derfor er der behov for handling nu, også selvom der skulle komme markant flere elbiler i fremtiden. Støjen fra de danske motorveje forventes at stige i de kommende år, derfor skal der udarbejdes en handleplan og måltal for at reducere denne, hedder det blandt andet i forslaget.

Sundheds-risiko

Det er veldokumenteret, at trafikstøj kan påvirke sundheden for den enkelte beboer. Og det bliver da også fremhævet i borgerforslaget.

- Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO, kan trafikstøj medføre gener og helbredseffekter som kommunikationsbesvær, hovedpine, søvnbesvær, stress, forøget blodtryk, forøget risiko for hjertesygdomme og hormonelle påvirkninger, hedder det blandt andet.

- Støj kan påvirke ydeevnen og påvirke børns indlæring og motivation. Støj har således sundhedsskadelige virkninger på mennesker og kan ved længere tids påvirkning føre til egentlige helbredseffekter. Især støj om natten vurderes som skadelig, da støj om natten kan gøre det vanskeligere at falde i søvn, give dårligere søvnkvalitet, forstyrre søvnen og medføre for tidlig vækning, tilføjes det.

Trafikstøj giver risiko for en række alvorlige sygdomme, og i værste fald for tidlige dødsfald.

Løbende indsats

Borgerforslaget har fokus på, at der løbende skal sættes ind mod trafikstøj - også på eksisterende motorveje.

Ved forlængelse af motorveje samt udvidelse af motorveje, skal der afsættes yderligere midler til støjreducering af de eksisterende strækninger, som vil opleve en stigning i trafikken som følge af forlængelsen eller udvidelsen.

Forlængelse og udvidelse af motorveje må dermed ikke medføre en markant øget støj på øvrige strækninger, uden at der tilsvarende reduceres ved støjreducerende tiltag såsom støjafskærmninger, støjvolde, støjreducerende asfalt med mere.

Her kan man støtte

Alle borgere med stemmeret til folketingsvalg, kan oprette borgerforslag om ting, som de mener bør ændres i lovgivningen eller i samfundet.

Hvis et forslag opnår 50.000 støttere, kan det blive fremsat i Folketinget som et beslutningsforslag.

I skrivende stund har borgerforslaget om en øget indsats mod trafikstøj opnået cirka 1.800 støtter, så der er et stykke vej endnu. Fristen for at støtte er 24. april 2021, så alle støjplagede borgere på Vestegnen har god tid til at overveje, om man vil støtte.

Man kan læse forslaget og give sin støtte på www.borgerforslag.dk