Anlæggets ladere blev sat i drift den 24. juni og indvies officielt den 19. august kl. 15 ved Hvidovre Gymnasium på adressen Blytækkerporten 2.

Borgere tog initiativ: Nu kan man oplade sin elbil her

Vestegnen - 17. august 2021 kl. 13:40 Kontakt redaktionen

Det banebrydende og lokalt ejede projekt i Avedøre Green City er bygget færdigt, og har allerede opladt sine første elbiler hen over sommeren. Anlægget indvies officielt den 19. august kl. 15 ved Hvidovre Gymnasium på adressen Blytækkerporten 2, af blandt andre Hvidovres borgmester. Elbilsejere fra og udenfor området kan glæde sig til at lade op i skyggen fra solceller.

Det startede med et initiativ fra en borgergruppe, der ville have grøn mobilitet til at blive til virkelighed i Avedøre Green City.

- Som det er nu, er der ikke nogen ladestandere i området, og det har en meget lavpraktisk og tydelig effekt på borgernes lyst til at skifte fra brændselsmotor til elbil: Hvorfor købe en elbil, hvis man ikke kan lade den op? lyder det fra borgergruppen.

Overdækket af solceller Gruppen søgte om økonomisk støtte til etablering af ladestandere til elbiler. De modtog midler fra Pulje til Grøn By fra Hvidovre Kommune i oktober 2020, og sammen med European Green Cities og Solar Lighting Enterprise ApS kom borgergruppen på en spændende løsning: De to ladestanderpunkter med fire udtag i alt skulle selvfølgelig overdækkes af solceller.

Det lokalt ejede Energifællesskab Avedøre A.M.B.A. har påtaget sig både at opføre og drive anlægget for borgergruppen. Tania Sheik Larsen, der er næstformand for energifællesskabet. og rektor på Hvidovre Gymnasium, hvor ladestandernee opføres, siger:

- Vi er så glade for, at vi har mulighed for at tilbyde lærere, elever og alle beboere i Avedøre adgang til ladestandere. Designet er smukt, og sammen med de grønne tage over cykelskurene er de med til at understrege vores stærke fokus på bæredygtighed og klima. Jeg håber, at det her projekt bidrager til, at vi får et stærkt energifællesskab i Hvidovre, og at det tjener som eksempel for VE energifællesskaber i andre kommuner. Jeg håber, vi får dækket bydelens tage og parkeringspladser med solceller. Når der er kort imellem forbrug og produktion bliver strømmen billigere for forbrugeren.

Unikt og arkitektonisk - Vi har skabt en unik, arkitektonisk og bæredygtig konstruktion, der overdækker fire parkeringspladser ved Hvidovre Gymnasium. På seks stålben, tre Douglastømmerspær og seks åse er oplagt et solcelletag på 11,88 kWp. Det bidrager til ca. 4.268 kg/CO2-besparelse pr. år de næste 25 år - Vi har tillige vægtet dansk arbejde og europæiske produkter i denne grønne demo systemleverance, siger Martin Dietz - administrerende direktør for Solar Lightning Entreprise ApS, der forestod opgaven at udvikle og bygge de solcelleoverdækkede ladestandere i Avedøre Green City og samtidig har påtaget sig Charge Point Operator-rollen.

Anlægget leverer den første lokalt producerede energi til Energifællesskab Avedøre, der samtidig forbedrer infrastrukturen for elbilsejere i området. Det har netop derfor modtaget yderligere midler fra parkering tech-selskabet Easypark, der hjælper bilister med at finde, styre, parkere og lade deres elbiler. Easypark deler visionen om at gøre byer mere beboelige, der går hånd i hånd med både borgergruppens og Energifællesskab Avedøres bæredygtige e-mobilitetsvisioner. Projektet er også en del af EU-projektet POCITYF, der skal være med til at gøre Europas byer smarte og bæredygtige.