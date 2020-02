Borgere og politi i samarbejde: Indbrudstyv fik lyndom

Et smukt og klassisk samarbejde mellem borgere i Ishøj og Vestegnens Politi betød, at en 32-årig mand fra Litauen nu er blevet idømt fængsel og udvisning.

Kort efter kunne politiet anholde den 32-årige mand, der - foruden lommelygte og handsker - var udstyret med et koben. Han tilstod to forsøg på indbrud, på henholdsvis Pileskovvej og Søsvinget. Det blev ved forsøgene netop på grund af borgernes reaktioner, og at politiet efterfølgende kom til.

I retten erkendte manden de to indbrudsforsøg, og at han havde været sammen med en anden mand. Den 32-årige forklarede også, at han for kort tid siden var taget til Danmark for at søge arbejde - uden det var lykkedes.