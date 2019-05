Se billedserie Clara Hestholm modtog en dusør af politidirektør Kim Christiansen. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Borgere greb ind: Det kunne være gået galt

Vestegnen - 01. maj 2019

Da en bil brændte på en parkeringsplads i Hvidovre, handlede 18-årige Clara Hestholm med det samme.

Hun fik fat i sin papfar Thomas Hestholm, og sammen løb de til p-pladsen. Thomas fandt en brandslukker i sin egen bil, og fik slukket ilden, før den nåede at brede sig.

Tirsdag blev Clara og Thomas hædret af Vestegnens Politi, for at have grebet resolut ind i en situation, der kunne have udviklet sig til noget alvorligt. Politidirektør Kim Christiansen overrakte dem begge et diplom og et kontant beløb - en dusør - som påskønnelse for indsatsen.

Det var en dag i april 2018, at Clara kom hjem til bopælen i Avedøre efter arbejde. Hun gik ind på sit værelse, men kort tid efter hørte hun et mindre brag.

- Jeg gik hen til vinduet og kiggede. Det første jeg blev opmærksom på, var at en mand løb over vejen, og at en bil dyttede af ham fordi den var ved at køre ham ned. Det næste øjeblik så jeg, at en bil stod i flammer. Så jeg fik fat i min papfar, der havde en brandslukker i bilen, så vi fik slukket ilden, inden den bredte sig. Og så ventede vi bare på, at politiet kom frem, fortæller Clara.

- I handlede resolut og hurtigt, det skal I have stor tak for. En bilbrand kan udvikle sig ganske alvorligt, så det var godt den blev slukket hurtigt, før den nåede at brede sig, sagde politidirektør Kim Christiansen. Han kunne også fortælle, at bilbranden sandsynligvis var påsat.

Der var også en dusør til Marianne Lundin fra Ishøj. En dag i marts 2018 bemærkede hun en mand, der holdt stille i sin bil i Taastrup.

- Han så helt livløs ud, så jeg blev bekymret for, at der var noget galt med ham. Da jeg kontaktede ham, opdagede jeg, at han var kraftigt påvirket af alkohol. Jeg snakkede med ham, og han bedyrede, at han ikke ville køre i bilen, fortæller Marianne.

Hun har lidt af en »politinæse«, så hun blev i nærheden. På trods af sit løfte om ikke at køre, så gjorde manden det alligevel. Marianne ringede til Vestegnens Politi, og samtidig fulgte hun efter mandens bil. Det endte med, at en politipatrulje anholdt manden, der havde en pæn promillestørrelse, og sigtede ham for spirituskørsel. Han har siden fået en dom på 8.000 kroner i bøde og frakendelse af kørekortet i tre år.

- Det var rigtig godt, at du var så vedholdende. Det kunne være gået rigtig galt. Vi ved, at spirituskørsel er et kæmpe samfundsproblem, idet spiritus er involveret i mange trafikulykker, og at det koster dyrt både menneskeligt og økonomisk, understregede Kim Christiansen.

- Du forhindrede, at han forvoldte skader på sig selv eller andre, og du fortjener et stort klap på skulderen. Tusind tak for din ekstraordinære indsats, sagde politidirektør Kim Christiansen, da han overrakte Marianne Lundin en dusør.

Politidirektør Kim Christiansen understregede også, at politiet generelt er meget afhængige af borgernes hjælp.

- Vi kan ikke være alle steder hele tiden, så vi er meget afhængige af, at borgerne kontakter os med stort og småt. Det kan godt være, at vi i nogle tilfælde ikke lige rykker ud med det samme, men det giver os viden - fx om hvad der foregår i bestemte områder. En viden, vi kan bruge direkte i vores arbejde, så det er meget værdifuldt, at borgerne kontakter os med informationer, lød det fra Kim Christiansen.

- Og så er vi også afhængige af, at gode kvinder og mænd reagerer, når der sker kriminalitet, en ulykke eller andre hændelser. Mange tænker først bagefter på, hvad de kunne have gjort. I har faktisk handlet resolut, og det er specielt, lød de rosende ord til dusørmodtagerne.