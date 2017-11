Bonusbedste til småbørnsfamilier

Med en ny BonusBedste-ordning håber Brøndby Kommune at kunne skabe en frugtbar relation mellem ældre, der har et overskud at give af og unge forældre, der er i en livssituation, hvor de har brug for støtte og en hånd med på vejen.

Som ung forælder til små børn kan det være uoverskueligt at få hverdagen med uddannelse og familieliv til at hænge sammen - især hvis man er alene med sit barn. Samtidig går der ældre rundt med energi og overskud at give af. Derfor søsætter Brøndby Kommune nu det nye BonusBedste-projekt, hvor de to parter kan mødes. Med BonusBedste-indsatsen er tanken, at både den unge forælder og BonusBedsten kan være noget for hinanden. Unge med børn, som af forskellige årsager står i en sårbar relation, kan få mulighed for at få støtte af en ældre med en større livserfaring, og den ældre for en mulighed for at holde sig aktiv i relationen til ung familie.