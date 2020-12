Boligselskab sætter sprit-dispensere op i alle opgange

- Brøndby Kommune har et højt antal smittede, og vi vil som boligselskab gerne gøre vores for at forebygge smitte og støtte de gode vaner med håndhygiejne. Vi håber, at beboere og gæster vil gøre brug af dem, for vi er nødt til at stå sammen, hvis vi skal have knækket smittekurven, siger Michael Buch-Barnes, der er formand for organisationsbestyrelsen i Brøndby Boligselskab.