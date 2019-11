Boligminister på Vestegnen: - Det her er godt arbejde

Se billedserie Boligminister Kaare Dybvad tog en tur ad Hovedstien i Avedøre Stationsby med borgmester Helle Adelborg som guide. Foto: Kim Rasmussen

Vestegnen - 09. november 2019 kl. 06:54 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Boligminister Kaare Dybvad var på tur i Avedøre Stationsby, og han fik masser af inspiration.

- Avedøre Stationsby er et godt eksempel på, at man kan skabe grundlæggende positive forandringer i et stort almennyttigt boligområde. Jeg har fået inspiration, som jeg kan tage med videre.

Sådan lød det fra boligminister Kaare Dybvad efter et besøg forleden i Avedøre Stationsby i Hvidovre.

Her besøgte han Center for Boligsocial Udvikling, der ligger i Avedøre Stationsby, men er et landsdækkende videnscenter for ministerier, kommuner, boligsociale helhedsplaner og andre, som igangsætter eller driver boligsociale indsatser. Center for Boligsocial Udvikling arbejder på at styrke de boligsociale indsatser i udsatte boligområder - blandt andet ved at indsamle viden om og måle effekten af de nuværende indsatser.

Borgmesteren var guide

Bagefter gik boligministeren en tur gennem Avedøre Stationsby med Hvidovres borgmester Helle Adelborg som guide.

Undervejs forklarede Helle Adelborg om de initiativer, der er taget gennem en årrække, for at skabe en positiv udvikling i den store boligbebyggelse, hvor der bor cirka 5.000 mennesker. Det er et af de største almene boligområder på Vestegnen og i landet.

Der har over de seneste årtier været en positiv udvikling i Avedøre Stationsby. Det er blandt andet resultatet af et langt, sejt træk hos beboere, foreninger, boligselskaber, kommune og politi.

Der kan dog stadig opstå udfordringer, og dem forsøger man så at tackle i fællesskab. Blandt andet er Hvidovre Kommune fortsat med på forskellig måde at investere i boligområdet - fx gennem kommunale faciliteter, og ved at skabe rammer for et godt socialt liv for beboere og foreninger.

- Alle parter har her taget det alvorligt, det tror jeg er en forklaring på, at der er sket en forandring, siger boligminister Kaare Dybvad, som lægger stor vægt på, at der er en god beboersammensætning, og at der dermed skabes blandede boligområder.

- Det er rigtig vigtigt, understregede Kaare Dybvad.

Han roste Hvidovre Kommune for deres indsats, og for at fastholde den.

Positiv udvikling

Siden 1997 har Hvidovre Kommune haft 100 procent anvisningsret over boligerne i Avedøre Stationsby, med henblik på at skabe en bedre balance i beboersammensætningen. Sideløbende er der sket fysiske forbedringer, og der er arbejdet med at understøtte foreningsliv, arrangementer og sociale aktiviteter i området.

Avedøre Stationsby - der fejrede 40-års jubilæum i 2014 - har været inde i en positiv udvikling, hvor kriminaliteten er faldet og der er sket mange fysiske forbedringer. Det er dog stadig et område, der kræver en særlig bevågenhed, og derfor bliver der også arrangeret tryghedsvandringer, hvor beboerne kan komme med forslag til forbedringer - fx i form af bedre lys.

For år tilbage var Avedøre Stationsby kendt som et "vildt" sted at bo. Sådan er det absolut ikke længere. Avedøre Stationsby har rigtig mange tilfredse beboere, der er glade for hverdagen i boligområdet, og Avedøre Stationsby er også et område med mange ressourcer. I dag er der venteliste på at få en bolig i området.