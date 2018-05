Se billedserie Engagementet var stort - her i Albertslund Boligselskab.

Boligforeninger lagde planer for fremtiden

Vestegnen - 31. maj 2018 kl. 07:14 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er sæson for møder i de lokale boligforeninger.

Tirsdag 22. maj holdt Albertslund Boligselskab repræsentantskabsmøde og to dage efter, torsdag 24. maj, afholdt Vridsløselille Andelsboligforening generalforsamling i Albertslund Musikteater. Engagementet var højt begge steder, da planerne for fremtiden skulle lægges.

»Vi skal sætte barren højt og hele tiden arbejde for at komme videre,« lød det i en kommentar fra salen, da vision og strategi for Albertslund Boligselskab skulle debatteres. En vision og strategi, der blandt andet handler om at være grønne og om altid at indtænke effektiv drift. Og så om at være det foretrukne boligselskab på Vestegnen. Ikke nødvendigvis det største, som nogen spurgte til, men det foretrukne.

»Vi vil blandt andet bygge 1000 ekstra boliger i og udenfor Albertslund. Det skal ikke kun være familieboliger, men ungdomsboliger, familiekollektiver og 'olde-koller' skal tænkes ind som andre boformer,« sagde næstformand Frank Aagaard om visionsgruppens arbejde, der resulterede i en enstemmig vedtagelse fra repræsentantskabet.

Også på Vridsløselille Andelsboligforenings generalforsamling blev linjerne for det fremtidige arbejde tegnet. Ligesom i Albertslund Boligforening var de fremmødte til generalforsamlingen enige om at have fokus på bæredygtighed og effektiv drift.

Men generalforsamlingen vedtog også enstemmigt bestyrelsens målsætning om at engagere sig aktivt i det boligpolitiske, ligesom der var fuld opbakning til at arbejde for at fremme digitalt beboerdemokrati og delefællesskaber i boligområderne.

Både i Albertslund Boligselskab og i Vridsløselille Andelsboligforening var der genvalg til de fleste bestyrelsesmedlemmer og udskiftning på enkelte taburetter.

I Albertslund Boligforening var genvalg til AB's formand Kirsten Mogensen og de fire bestyrelsesmedlemmer Karl Neumann, Per Mogensen, Jannie Poulsen og John Christiansen. Nye i bestyrelsen er suppleanterne Peter Arler og John Metz.

I Vridsløselille Andelsboligforening var tre bestyrelsesmedlemmer på valg. Både Erik Hansen og Per Larsen genopstillede og blev valgt, ligesom de tre suppleanter Torben Riedel, Charlotte Birkved og Lene Kujahn.

Men ikke alle bestyrelsesposterne blev på samme hænder. Det mangeårige bestyrelsesmedlem Biba Schwoom genopstillede - efter mere end et ti-år i Vridsløselille Andelsboligforenings bestyrelse - ikke. Hendes plads i bestyrelsen gik i stedet til Lasse Wilson Crüger, der ligesom Biba Schwoom bor i Galgebakken. Generalforsamlingen sagde farvel og tak for den store indsats til Biba Schwoom med blomster og stående applaus.