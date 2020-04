Boligejere får inspiration til kampen mod trafikstøj

Støj kan have store konsekvenser for både den enkeltes sundhed og velbefindende. Den gode nyhed er dog, at det ofte er muligt selv at gøre noget ved støjen. Med den nye hjemmeside www.RoligBolig.dk er der skabt en platform, hvor både borgere og fagfolk kan søge viden om støj og blive inspireret af konkrete løsninger. Løsninger som kan hjælpe med at reducere støjen både inden for og uden for boligen.