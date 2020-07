Der tegner sig et billede af et robust boligmarked på Vestegnen.

Boligejere er pænt polstrede

Det er absolut ikke sådan, at boligerne på Vestegnen - i gennemsnit - er belånt til op over skorstenen.

Når man ser på friværdien i procent - boligens værdi ved et salg fratrukket boliggælden - så ligger alle kommuner på Vestegnen over landsgennemsnittet.

Brøndby er duksen på Vestegnen. Her er friværdien på 58,3 procent af boligens værdi. Lavest ligger Ishøj med 53,7 procent. Landsgennemsnittet er på 51,7 procent.

Statistikken omfatter alle familier/husholdninger, hvor mindst én person ejer fast ejendom, inklusive andelsboliger. Derfor kan de godt eje flere boliger, for eksempel et hus og et sommerhus.