Børneteater modtager stor donation

I sidste uge lagde kulturminister Joy Mogensen vejen forbi Ishøj for at mødes med Socialdemokratiets borgmeterkandidat Merete Amdisen. Anledningen var, at A.P. Møller Fonden netop har offentliggjort en donation på 37,1 millioner kroner til ombygning og udvidelse af Ishøj Teater.

Formålet med ombygningen af Ishøj Teater er at skabe rum og rammer for at udfolde den kunstneriske vision. Ishøj Teater vil skabe et teater med højt til loftet i tanke, rum og indhold. De nuværende rammer begrænser visionen og Ishøj Teaters fortsatte udvikling. Med udbygningen og fornyelsen ser Ishøj Teater mulighed for at levere mere kvalitet, flere forestillinger, flere kunstneriske samarbejder og bedre forhold for både publikum og ansatte.

Projektet »Ishøj Teater - udbyning og fornyelse« kan være med til at give Ishøj og Vestegnen et løft som kulturbærer for den danske scenekunst. Ishøj Teater er i en rivende udvikling og leverer børneteater i høj kvalitet til glæde for børn og voksne. Derfor vil realiseringen af dette projekt være et stort skridt for Ishøj Teater som børneteater.

- Det er glædeligt, at A.P. Møller Fonden har valgt at donere et stort millionbeløb til ombygningen af teateret. Børneteater er en stor del af vores kulturliv. Det er vigtigt, at alle børn tidligt får mulighed for at opleve, hvad en teaterforestilling kan. Jeg håber, ombygningen af teatret kan give endnu bedre oplevelser for børnene i fremtiden.

- Ishøj Teater beriger alle børn i Ishøj, både med sine forestillinger og igennem det tætte samarbejde med Ishøjs skoler og daginstitutioner. Kunst og kultur er med til at danne os som mennesker, og netop i børneårene er dannelsesprocessen særlig vigtig. Jeg husker mine egne børns fantastiske oplevelser med Ishøj teater, da de var små, og det glæder mig, at Ishøj Kommune kan medvirke til at give alle børn denne særlige oplevelse, siger Merete Amdisen.

- Socialdemokraterne på Vestegnen har i årtier arbejdet for, at sikre let adgang til kulturoplevelser i nærområdet. Det støttes af partiets centrale kulturpersonligheder, og det er da også udsigten til at styrke kulturlivet på Vestegnen, der bragte kulturminister Joy Mogensen til Ishøj, tilføjer Merete Amdisen.

Byrådsmedlem for Socialdemokratiet, Henrik Olsen har fulgt teaterets udvikling siden 2007, hvor han blev medlem af teaterets bestyrelse. Henrik Olsen glæder sig især over de fremtidsperspektiver, som moderniseringen af teateret kommer til at betyde.

I projektet er der især fokus på publikumsfaciliteterne og faciliteterne for teatrets ansatte. Med bedre betingelser for publikum gives en bedre teateroplevelse. Med forbedrede arbejdsbetingelser vil publikum opleve endnu mere kvalitet i forestillingerne.

Især har prøvesalen været et stort ønske, da det både giver mulighed for at lave mere teater for andre målgrupper - og samtidig have et sted, hvor der kan øves teaterreplikker uden at der samtidig opsættes kulisser.

Eventyr for alle

Børn fra mere end 100 nationaliteter fra både Ishøj, Vestegnen og hele Sjælland oplever hvert år forestillingerne og den efterfølgende dialog med børnene om deres oplevelser.

- Vores teater har en helt særlig rolle. For eventyr fascinerer, uanset om dine forældre er født i Uganda eller i Ugerløse. Vi har en helt særlig opgave med at tilbyde fælles oplevelser uanset kulturel eller social baggrund og den vigtige opgave får nu et massivt løft, fortæller leder af Ishøj Teater, Allan Grynnerup.

Donationen kommer i forlængelse af A.P. Møller Fondens mange donationer til gavn for børnene.

- Vi er yderst taknemmelige for den kæmpe støtte fra A.P. Møller Fonden. Det er ikke nogen hemmelighed, at vores rammer er temmelig nedslidte, og at vi er vokset ud af dem. Nu kan vi i mange år frem byde endnu flere børn velkommen i eventyrets magiske teaterverden. Jeg glæder mig til, at det kan ske i nogle fysiske rammer, som inviterer til gode oplevelser for børnene og et godt arbejdsmiljø for vores medarbejdere, fortsætter Allan Grynnerup

Inden moderniseringen af Ishøj Teater går i gang, planlægger A.P. Møller Fonden, Ishøj Kommune og Ishøj Teater at afholde en indbudt arkitektkonkurrence.

Udover donationen på 37,1 millioner kroner bidrager Ishøj Kommune med 6,5 millioner kroner til projektets realisering.

- Jeg er meget glad for, at A.P. Møller Fonden med denne flotte donation endnu engang tilgodeser vores børn. For det er en rigtig god nyhed ikke bare for børnene i Ishøj, men for de mange børn fra hele Sjælland, der oplever teatrets forestillinger. Donationen er en stor anerkendelse af teatret, og jeg glæder mig over, at det får et kæmpe løft. Det er en stor gave ikke bare for børn og medarbejdere men for alle, der bor i Ishøj, siger Ole Bjørstorp, borgmester i Ishøj Kommune.