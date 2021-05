Børnehavebørn leger sig til at blive gode cyklister

For når børn skal ud i trafikken og øve sig i at cykle, skal de være så vante med cyklen, at de ikke bruger al energi på at koncentrere sig om at holde balancen.

- Børn skal kunne kigge sig over skulderen for at orientere sig og turde slippe styret med den ene hånd for at signalere, at de vil dreje, før de er klar til at blive sluppet ud i trafikken. Det lærer børnene med cykelleg, siger børneprojekt-leder i Cyklistforbundet, Mai-Britt Aagaard Kristensen.