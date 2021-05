Børnefestival tager ud til børnene

- Det seneste år har vi alle måttet vænne os til en ny og noget mere begrænset hverdag. Det har også været tilfældet for vores yngste borgere i kommunens dagtilbud. Fokus har været på hygiejne og opdeling, mens ture ud af huset og fællearrangementer i og mellem vores institutioner har været helt udelukket, fortæller formand for børne- og skoleudvalget Flemming Lunde Østergaard Hansen.

- Det er naturligvis også gået hårdt ud over børnekulturen, som vi ellers vægter højt i Rødovre. Derfor har det været afgørende for os, at vi i år kunne vende tilbage med vores børnefestival, dog i en noget anderledes og mere corona-venlig udgave, tilføjer Flemming Lunde Østergaard Hansen.

- Når vi giver vores børn og unge kulturelle oplevelser, får de et afbræk fra hverdagen, som de ellers kender den. Samtidig får de indblik i en verden, hvor de kan udfolde sig og udtrykke sig kreativt. Netop derfor har det også været vigtigt for os, at finde en alternativ måde at afholde årets børnefestival på, siger Flemming Lunde Østergaard Hansen.