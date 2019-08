BørneMobilen kører til Rødovre

- I Rødovre Kommune vil vi gerne være med til at understøtte, at alle børn og unge får et godt børne- og ungeliv. BørneMobilens besøg på alle kommunens skoler er et af flere initiativer, der skal styrke børn og unges læring, trivsel og udvikling. Endvidere er det vigtigt, at alle børn og unge i Rødovre oplever at være en del af trygge læringsfællesskaber, hvilket BørneMobilen også er med til at understøtte. Vi ved, hvor vigtigt det er, at børn og unge trives for, at de kan udvikle sig optimalt og være læringsparate. Derfor er det vigtigt, at vi styrker børn og unges viden om handlemuligheder, når noget er svært, siger hun.