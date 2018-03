Med en ny app kan børn allerede fra en tidlig alder lære om førstehjælp. Foto: Hovedstadens Beredskab

Send til din ven. X Artiklen: Børn skal spille sig til læring om førstehjælp Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Børn skal spille sig til læring om førstehjælp

Vestegnen - 28. marts 2018 kl. 16:07 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med en ny app kan børn allerede fra en tidlig alder lære om førstehjælp. Pædagoger og forældre kan samtidig bruge app'en til at tale om førstehjælp med børnene.

Appen er en del af kampagnen »Førstehjælp i Børnehøjde« og kan både bruges uafhængigt og sammen med andre øvelser og aktiviteter fx i forbindelse med et temaforløb i børnehaven. Appen med navnet »Junior Redder« kan downloades gratis via App Store og Google Play og er udviklet af Børneulykkesfonden i samarbejde med Hovedstadens Beredskab med støtte fra undervisningsministeriet.

Junior Redder-appen er opbygget som et spil, hvor børnene skal navigere rundt i forskellige baner og hjælpe børn, der er kommet til skade. Samtidig introduceres barnet til nogle af de basale førstehjælpsfærdigheder som at lægge en bevidstløs person i stabilt sideleje og tilkalde hjælp ved at ringe 1-1-2 gennem fængende illustrationer, lyd og inddragende spørgsmål undervejs.

»Helt grundlæggende handler førstehjælp om at yde omsorg for hinanden og have modet til at turde handle, når man ser nogen, som har brug for hjælp - fx tilkalde en voksen, ringe 1-1-2 eller blive og trøste. Derfor er det kun en fordel, hvis forældre og pædagoger fra en tidlig alder introducerer børnene til, hvad førstehjælp er, og vigtigheden af at hjælpe - og det er den nye førstehjælpsapp et godt redskab til,« siger Chris Garfort, førstehjælpsinstruktør i Hovedstadens Beredskab, som dækker blandt andet Albertslund, Glostrup, Rødovre, Hvidovre og Brøndby.

Alle kan lære førstehjælp - også børn. Målet med den nye app er at give børn primært i børnehaver og indskolingen et spil til på en sjov og legende måde at lære om førstehjælp, et ellers alvorligt emne. Grundlæggende handler førstehjælp om at yde omsorg for hinanden og have modet til at handle. Det kan børn godt introduceres til fra en tidlig alder, og det er der brug for. Tal fra Børneulykkesfondens nye børnepanel viser nemlig, at kun omkring halvdelen af børnene har talt om førstehjælp med pædagogerne eller deres forældre.