Børn og unge skal udforske vandets hemmeligheder

Børn og unge fra Ishøj og Hvidovre er med, når vandets hemmeligheder skal udforskes i ugen fra den 23.-27. september.

Det er nemlig her, at den nationale naturvidenskabsfestival sætter fokus på grundlaget for alt liv på Jorden - vand. I Ishøj Kommune trækker skoleeleverne i waders og går på jagt efter mikroplast i fisk, krabber og rejer. Målet er at give eleverne smag for naturvidenskab.

I samarbejde med Ishøj Naturcenter skal elever fra mellemtrinnet og udskolingen i Ishøj Kommune undersøge forekomsten af mikroplast i det nære hav og dyrene i havet. Det gør de blandt andet ved at sigte havvandet for mikroplast, samle krabber ind fra ruser, fange rejer i net og høste muslinger. Derefter analyseres fangsten ved filtreringsforsøg med muslinger, sigteprøver i mikroskop og ved at undersøge tarme fra fisk og rejer for plast.

Inden uge 39 er elever fra Ungdomsskolen i Ishøj blevet uddannet til hjælpeinstruktører af naturvejlederne og står klar til at hjælpe, støtte og vejlede skoleeleverne undervejs.

Ishøj Naturcenter har til projektet søgt om og fået bevilget penge til indkøb af plankton, kolber, waders, plastbeholdere og sild. Projektet har fået i alt 15.000 kroner til indkøbene. Beløbet kommer fra naturvidenskabsfestivalens uddelingspulje. Puljen er støttet af Carlsbergs Mindelegat, der i 2019 støtter arrangementer i festivalen med godt en million kroner.

I Hvidovre tager 7.-9. klasses elever de naturvidenskabelige dykkerbriller på for at blive klogere på livet i havet.

Iført gummistøvler, waders eller dykkerudstyr skal eleverne gå på opdagelse i havet, både under og over overfladen, hvor de selv vælger, hvad de vil undersøge - det kan være alt fra fisk, krabber, planter og alger til plastik, næringssalte og saltindhold. Det er Hvidovre Ungdomsskole, som inviterer eleverne med på en rejse ned under vandets overflade.

Hvidovre Lystfiskerforening assisterer, og eleverne kan undersøge deres fund i et mobilt laboratorium udstyret med mikroskoper, akvarier, gasblus og meget andet.

Lærerne bag projektet håber, at de unikke rammer vil pirre elevernes nysgerrighed og udvide deres opfattelse af, hvad en undersøgelse kan være.

Hvidovre Ungdomsskole har til projektet søgt om og fået bevilget penge til indkøb af blandt andet våddragter, snorkler og dykkermasker til projektet, der strækker sig over hele festivalugen. Projektet har fået i alt 15.000 kroner til indkøbene.

Over hele Danmark dykker mere end 150.000 børn og unge fra grundskoler og ungdomsuddannelser ned i det våde elements mysterier. Naturvidenskabsfestivalen foregår fra den 23.- 27. september og arrangeres af Astra - det nationale naturfagscenter. Tanken med festivalen er at motivere børn og unge til at udforske, forstå og forandre verden med science, siger programleder for den nationale naturvidenskabsfestival, Pernille Vils Rasmussen:

- Festivalen giver eleverne tid til og mulighed for at fordybe sig. De kommer ud af lokalerne for at udforske verden omkring dem, gå nye veje og bruge naturvidenskab til at udvikle løsninger på ægte problemer, der findes i virkeligheden - vi ved, at det motiverer dem. Set i det store perspektiv vil vi gerne bidrage til at gøre børn og unge til kreative og kritiske samfundsborgere, siger Pernille Vils Rasmussen.

Alle skoler bestemmer selv, hvordan festivalen skal forme sig, mens Astra bidrager med undervisningsforløb, materialer og inspiration.