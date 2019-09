Skolerne i Ishøj deltog også i Skraldiade i 2015. Dengang blev 550 børn uddannet som »affaldsdetektiver.«

Børn lærer om affald og genbrug

Vestegnen - 16. september 2019 kl. 17:03

Renovationsmedarbejderen Reno er forvirret. Han finder hele tiden henkastet affald i naturen, men ingen vil kendes ved affaldet. Derfor har Reno brug for børnenes hjælp til at løse mysteriet om det herreløse affald.

Sådan lyder et kortfattet resume af historien om Reno, der danner ramme om en affaldskampagne rettet mod børn i alderen 5-8 år.

I løbet af september vil de yngste elever i skolerne i Ishøj stifte bekendtskab med Reno i kampagnen Skraldiade.

- Formålet med kampagnen er at lære vores børn nogle gode normer og en ansvarlig adfærd i forhold til affald. Vi er det EU-land, som producerer mest affald pr. indbygger, og vores børn vil komme til at arve de store affaldsmængder, så det er vigtigt, at børnene forstår, at affald kan bruges igen og igen, siger Merete Ancher van Leeuwen fra Center for Park, Vej og Miljø i Ishøj Kommune.

Skal lære at sortere affald

Kampagnen vil strække sig over tre til fire uger og blive afsluttet med en stor musical den 9. oktober i Kulturium Musikteater i Ishøj.

Forud for den store finale vil børnene gennemgå et undervisningsforløb, hvor de vil lære om affald. Undervisningen vil foregå som en blanding af oplæsning, sange, lege og aktiviteter, hvor de små vil lære at sortere og genbruge affald.

For eksempel skal børnene lave deres egne genbrugskostumer, som de vil iklæde sig, når de skal til afslutningsfest og møde selveste Reno i en stor musical.

- Under hele forløbet vil børnene også løbende modtage breve fra Reno og sende deres egne breve og tegninger tilbage. Her kan de blandt andet fortælle om deres egne erfaringer med affald og reflektere over, hvilken rolle affald og genbrug spiller i deres egen dagligdag. Det er en god måde, hvorpå vi kan gøre et stort samfundsanliggende nærværende for børnene, siger Merete Ancher van Leeuwen.

Affaldsdetektiver bliver klogere på verden

Når børnene har gennemført kampagnen, vil de være udlært som affaldsdetektiver. Og dermed kan de slutte sig til de andre 30.500 affaldsdetektiver, som Reno har uddannet igennem årene. Skraldiade har nemlig været afholdt i en lang række kommuner siden 2006.

- Der er tale om en gennemprøvet kampagne, som er god til at tale med børnene i øjenhøjde. Vi har kun haft positive oplevelser, og vi kan mærke, at børnene både får en masse gode oplevelser og bliver klogere på verden omkring dem. Forældre oplever, at børn, der har deltaget i kampagnen, har øget fokus på, at det er vigtigt at sortere affald. Dermed bliver affald sat på dagsordenen i hele familien, siger Merete Ancher van Leeuwen.

Den seneste Skraldiade i Ishøj blev afholdt i 2015 og uddannede dengang 550 affaldsdetektiver.