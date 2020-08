Hvidovre er med i Cyklistforbundets kampagne Alle Børn Cykler, der foregår i september. Foto: Cyklistforbundet/Jens Hasse Foto: Fotopro Foto

Send til din ven. X Artiklen: Børn er klar til at cykle derudaf Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Børn er klar til at cykle derudaf

Vestegnen - 27. august 2020 kl. 06:48 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Så er børnecyklerne fremme og klar til brug i Hvidovre. Hverdagscykling gør en stor forskel for børns sundhed og trivsel. Derfor bakker Hvidovre Kommune op om Cyklistforbundets børnemotionskampagne ved navn "Alle Børn Cykler", der kører den 7. - 20. september på skoler over hele landet.

Eleverne dyster om at cykle flest dage til skole og i fritiden.

I år opfordres forældrene til at bakke op med en guide til, hvordan hele familien nemt kommer i sadlen og ud i Danmarks skønne natur - og får muligheden for at vinde en cykelferie på Samsø.

Cykling i hverdagen hjælper dit barn, lyder det fra Cyklistforbundet, der med kampagnen Alle Børn Cykler vil hjælpe børn til at cykle mere både i og uden for skoletiden.

Hvidovre Kommune er blandt de i alt 36 samarbejdskommuner, der har valgt at gøre en særlig indsats for at støtte, at så mange klasser fra kommunens skoler som muligt cykler med.

Borgmester Helle Adelborg siger:

- Alle Børn Cykler er en af den slags kampagner, som vi kan se, betyder noget i Hvidovre. Mange børn og klasser engagerer sig inderligt i de to uger, og for nogle familier giver det anledning til at tage transportvanerne op til overvejelse; kunne vi cykle noget mere i hverdagen? Kampagnen er også en god mulighed for klasserne til at tale om emner som sundhed og klima. Jeg håber, at mange vil bakke op om kampagnen igen i år. Coronaen har gjort mange ting besværlige, men man kan stadig tage cyklen, siger borgmesteren.

Pt. er over 600 elever fra fem skoler i Hvidovre tilmeldt, men man kan melde sig til helt frem til kampagnens start den 7. september.

Årets hovedpræmie er mountainbikes i topkvalitet fra HF Christiansen af mærket Principia eller Centurion til alle elever i vinderklassen og deres lærer. Derudover kan eleverne og deres familie deltage i en særlig familiekonkurrence, hvor man kan vinde en cykelferie på Samsø.

Pedalkræfter i fremtidens cykelby

Det forventes, at over 100.000 skolebørn på landsplan vil deltage i kampagnen, som Cyklistforbundet kører i samarbejde med Novo Nordisk og Jyske Bank.

Kampagnen afsluttes med en lodtræning, hvor klasserne kan vinde alt fra cykler og cykellygter til klassefester og karameller. Derudover udnævnes Årets Børnecyklist.

Direktør i Cyklistforbundet, Klaus Bondam, siger:

- Cyklen er et sjovt og enkelt redskab til at flette motion, frisk luft og gode oplevelser ind i børns hverdag. Børn cykler, når voksne giver dem muligheden, så selvfølgelig skal vi hjælpe børn til at opnå de mange sundhedsfordele, som ligger i hverdagscykling, siger Klaus Bondam.

Målinger og vurderinger foretaget af COWI gennem flere år slår fast, at kampagnen gør en forskel. Flere elever cykler i kampagneperioden, mange cykler mere end normalt, og flere holder også efterfølgende fast i cyklen.