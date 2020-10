Se billedserie Morten Bødskov: - Regeringen har klart signaleret, at vi går ind for en styrkelse af den kollektive trafik.

Bødskov: Skal indgå i samlet plan på Vestegnen

Vestegnen - 11. oktober 2020

Skatteminister Morten Bødskov var, mildt sagt, meget kritisk over for den daværende transportminister, da en række S-togs stop blev fjernet på Vestegnen. Regeringsskiftet og en ny transportminister har dog ikke ændret på S-togs betjeningen.

Bølgerne gik højt, da DSB for nogle år siden besluttede at fjerne en række S-togs stop på Friheden Station i Hvidovre, og på Brøndbyøster Station, Rødovre Station og Hvidovre Station.

Passagerer, lokalpolitikere, borgmestre og folketingsmedlemmer protesterede.

Morten Bødskov (S), der selv bor i Rødovre og som er valgt på Vestegnen, var en af de skarpeste kritikere. Han hev den daværende transportminister Ole Birk Olesen (LA) i åbent samråd om sagen. Bødskov ville have transportministeren til at tvinge DSB til at ophæve beslutningen - hvilket dog ikke skete.

Siden skiftede regeringen, og Benny Engelbrecht (S) blev ny transportminister. Det har heller ikke ændret noget, på trods af det på Vestegnen var et centralt emne i valgkampen op til det seneste folketingsvalg.

Nu lyder det fra Morten Bødskov, at S-togs betjeningen på Vestegnen kommer til at indgå i de kommende infrastruktur-forhandlinger i Folketinget.

- Disse forhandlinger er blevet udskudt blandt andet på grund af Covid-19, og vil gå i gang i 2021. I disse forhandlinger vil den kollektive trafik og bekæmpelse af trafikstøj være centrale elementer - netop en dagsorden, som betyder meget for Vestegnen, siger Morten Bødskov.

- Til forskel fra tidligere, så har den nuværende regering meget klart signaleret, at vi går ind for en styrkelse af den kollektive trafik. Vi ønsker at se på den samlede kollektive trafik, også på Vestegnen, hvor både bus, letbane og S-tog indgår og indtænkes. Det er helt nødvendigt, at vi får en sammenhængende kollektiv trafik, understreger Morten Bødskov.

- Jeg er fortrøstningsfuld, og jeg glæder mig til forhandlingerne, tilføjer han.

Morten Bødskov er også parat til at åbne en diskussion om nye investeringer i kollektiv trafik. Det kan fx være metro, hurtige brt-busser i egne spor, eller lignende. Det er velkendt, at blandt andet Hvidovre og Rødovre arbejder for at få gennemført et metroprojekt, der udgår fra Ny Ellebjerg Station og som kan betjene Hvidovre Hospital og Rødovre Centrum.

Indtil videre må S-togs passagererne altså leve med DSBs beslutning om, at Linje E ikke stopper på Friheden Station, og at Linje Bx ikke stopper på Brøndbyøster, Rødovre og Hvidovre stationer.

DSB begrunder beslutningen med, at det er en god løsning ud fra et samlet kundeperspektiv. Det skaber en robust køreplan, og de færre stop betyder, at flere vælger de hurtige S-tog med mindre rejsetid, og på den måde giver det mere plads i de øvrige S-tog.