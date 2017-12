Blomster og dyr på lærredet

»Jeg er født og opvokset i det naturskønne sydlige England og flyttede til Danmark for mange år siden. Som barn elskede jeg at tegne, men var ikke særlig interesseret i at male. Først da jeg forlod arbejdsmarkedet, fik jeg tid og lyst til at male. Mit arbejdsliv har ført mig til mange lande, og jeg har blandt andet boet i New Zealand og Tyskland,« siger Eileen Dadswell.