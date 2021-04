Se billedserie Brøndbyvester Vandværk var det første i landet med central blødgøring af vandet. Her er et foto fra blødgøringsanlægget. Foto: Hofor Foto: Fotograf Carsten Andersen

Blødere vand på Vestegnen

Vestegnen - 12. april 2021 kl. 06:49 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen

Tusindvis af beboere på Vestegnen vil gerne have blødere vand i hanerne. Det har dog - for nogle - lange udsigter, og derfor overvejer mange et privat blødgøringsanlæg.

Vestegnen har fra naturens side noget af det hårdeste drikkevand i landet. Og det har konsekvenser.

Tilkalkede elkedler, kalkpletter på fliserne i badeværelset og løbende toiletter. Hårdt vand er skyld i mange irritationer for indbyggerne på Vestegnen, hvor vandet fra naturens side indeholder meget kalk.

Derfor arbejder blandt andet Hofor, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, på at kunne tilbyde alle sine kunder blødere vand. Borgerne i Brøndby har allerede fået blødgjort vand, og flere kommuner vil følge efter.

Det er værd at understrege, at der ikke er tale om blødt vand, som det fx kendes fra dele af Jylland, hvor der er meget lidt kalk i vandet.

Der er tale om en blødgøring, hvor man går fra en hårdhedsgrad på over 20 og til en hårdhedsgrad på 10-12.

Der vil dog gå en årrække, før der er blødere vand i alle haner. Artiklen fortsætter under boksen

Vandets hårdhed på vestegnen I alle kommuner på Vestegnen - bortset fra Brøndby - er drikkevandet hårdt eller meget hårdt. Sådan er det bare fra naturens side. Her er hårdhedsgraden i de enkelte kommuner.



Forskellen skyldes blandt andet, hvilke vandværker vandet kommer fra i de forskellige kommuner.



Hvidovre: 18-26

Rødovre: 18-26

Glostrup: 24-30

Brøndby: 10-15

Vallensbæk: 19-25

Ishøj: 18-24

Albertslund: 17-25

Høje-Taastrup: 17-25

Må vente flere år Fx vil den sydlige og centrale del af Rødovre få vand med en hårdhedsgrad på 12-18 fra 2023-24, og først i årene 2027-30 vil hele Rødovre få vand med en hårdhedsgrad på 10-12 - ifølge den aktuelle prognose fra Hofor.

I Hvidovre er prognosen, at det vestlige Hvidovre vil få blødere vand i 2023-25, og hele Hvidovre vil få vand med en hårdhedsgrad på 10-12 i 2027-30.

Også i Albertslund og Vallensbæk kommer det blødere vand i flere etaper.

I Vallensbæk nord er det i 2023 og i Vallensbæk syd er det i 2025. I Albertslund nord er det i 2021-24 og i Albertslund syd i 2023-25.

Der er, som det kan ses, en vis usikkerhed på de præcise årstal. Årsagen er udrulningen af blødgøringsanlæg på de enkelte vandværker, som forsyner Vestegnen.

I Ishøj er man godt i gang med at opføre et nyt vandværk, og det bliver forberedt til at levere blødere vand til borgere og virksomheder. Artiklen fortsætter under billedet

I Glostrup Forsyning er man ikke lige nu med på bølgen med blødere vand.

Glostrup Forsyning finder ikke, at de samfundsøkonomiske- og sundhedsmæssige konsekvenser for indførelse af central blødgøring af drikkevandet i Glostrup er tilstrækkelig dokumenteret, og har derfor valgt at afvente erfaringerne med central blødgøring fra blødgøringsprojekter i Danmark, inden der tages stilling til indførelse af central blødgøring i Glostrup.

Vær opmærksom En række borgere og virksomheder på Vestegnen må altså vente i en længere årrække på blødere vand.

Hvis man ikke ønsker at vente, eller hvis man selv vil styre hårdheden på sit vand, så kan et privat blødgøringsanlæg være en mulighed.

Netop nu, hvor det er sæson for generalforsamlinger, modtager Hofor en del spørgsmål fra ejer- og andelsboligforeninger, der har anskaffelse af et privat blødgøringsanlæg på dagsordenen for deres kommende generalforsamling.

- Spørgsmålene går typisk på, hvornår Hofor er klar til at levere blødere vand, om det kan betale sig at investere i et anlæg selv, og hvad risiciene er ved at have sit eget blødgøringsanlæg, fortæller programleder Susanne Lykke Jakobsen, der har ansvaret for Hofors udrulning af blødere vand. Artiklen fortsætter under boksen

Erfaringer fra Brøndby Da Brøndbyvester Vandværk i september 2017 begyndte at sende blødere vand ud til borgerne i hele Brøndby Kommune, var det første sted i landet, hvor man centralt blødgjorde drikkevandet.



Forsyningsselskabet Hofor og DTU gennemførte en række undersøgelser af effekter før og efter indførelse af blødere vand i Brøndby.

Undersøgelserne bestod af tekniske målinger, interviews eller observationer hos erhverv, boligafdelinger, ældrecentre og private husholdninger, samt undersøgelse af forbrugeroplevede effekter.



Blandt resultaterne var:



Samlet set bekræfter målingerne tidligere antagelser om, at generne ved kalkholdigt drikkevand reduceres målbart, når hårdheden reduceres fra en hårdhedsgrad på over 20 til cirka 10-12.



Overordnet viste resultaterne af målingerne at blødgøring reducerer de oplevede gener hos forbrugerne.



Effekt af kalkudfældninger på perlatorer og cisternekits er større end tidligere estimeret.



En boligafdeling og et ældrecenter har oplevet en reduktion af tidsforbrug og arbejdsprocesser forbundet med afkalkning og har dermed samtidig frigjort tid til andre opgaver.



Forbrug af afspændingsmiddel til opvaskemaskine og afkalkningsmiddel til vaskemaskine er markant reduceret.



Saltforbrug i opvaskemaskiner samt afkalkning af perlatorer og brusehoveder er markant reduceret i de observerede husholdninger.



Undersøgelsen blandt erhverv og private viste, at for de driftsansvarlige i erhverv er reduktion af tidsforbrug og arbejdsprocesser, relateret til vandets hårdhed samt frigivelse af tid til andre opgaver med værdi for beboere og virksomheder, positive gevinster ved blødere vand. De private husholdningers oplevelser drejer sig især om fordelene ved blødere vand i form af den reducerede miljøbelastning i hjemmet, mindre tidsforbrug til afkalkning og rengøring samt øget levetid af husholdningsmaskiner.

- Vi kan ikke rådgive om de enkelte produkter på markedet, men vi kan komme med nogle generelle opmærksomhedspunkter og anbefalinger, og så håber vi, at det kan hjælpe folk til at træffe beslutningen på et bedre oplyst grundlag, siger hun.

Brug kun officielt godkendte anlæg Hofor anbefaler kraftigt, at man sikrer sig, at der er tale om et officielt godkendt anlæg, og at man får det installeret af en autoriseret vvs-installatør. Hofor anbefaler desuden, at man får lavet en serviceaftale på anlægget.

- Der er ansvarlige leverandører på markedet, som rådgiver sobert, men der reklameres også for billige anlæg, som for eksempel kan købes på nettet, og som man selv kan installere. Her skal man være varsom, for man påtager sig selv ansvaret for kvaliteten af det vand, man drikker, siger Susanne Lykke Jakobsen.

Hun peger særligt på tre ting, som det er vigtigt at være opmærksom på, hvis man overvejer at anskaffe sig sit eget blødgøringsanlæg.

Det er risiko for forhøjet indhold af natrium. Hvis blødgøringsanlægget ikke indstilles korrekt, risikerer man, at indholdet af natrium i vandet overskrider grænseværdierne i drikkevandsbekendtgørelsen. Man bør derfor undersøge, om det er muligt at overholde grænseværdierne med det pågældende anlæg

Det er risiko for tæring af rør. Anlægget bør ikke sættes til for lav hårdhed, da man risikerer, at eksisterende kalk i rør og installationer opløses og i værste fald, at rør gennemtæres.

Og det er risiko for bakterievækst i anlæg. Hvis anlægget ikke er korrekt indstillet eller ikke vedligeholdes tilstrækkeligt, er der risiko for bakterievækst i anlægget. Derfor er det vigtigt, at anlægget bliver efterset og vedligeholdt korrekt.