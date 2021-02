Bliver testet i partybus

Glostrup Kommune har sammen med Testcenter Danmark, Region Hovedstaden indrettet et mobilt teststed i en partybus, så de kan køre rundt til kommunens daginstitutioner, skoler og andre kommunale arbejdspladser og tilbyde medarbejderne Covid-19 test på stedet. På den måde sikrer kommunen, at dens medarbejdere får muligheden for at blive testet - og at de bruger mindst mulig tid på det.

- Vores ambition er, at vi også kan tilbyde at teste børn og forældre på skoler og institutioner - og i virkeligheden alle borgere, der kommer forbi bussen på dens stop. Vi har foreløbigt ikke offentliggjort testbussens køreplan, men vi siger ikke nej til nogen, der ønsker at blive testet, hvis de lige kommer forbi, mens bussen holder på et af sine stop. Den grundlæggende idé er jo, at folk ikke skal bruge tid på at komme til teststedet, fordi teststedet i stedet kommer til dem, siger Glostrups borgmester John Engelhardt (V).