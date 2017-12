Se billedserie Børnepanelet svarer på spørgsmål i Vestegnen. Foto: Bjørn Armbjørn Foto: Bjørn Armbjørn

Bliver presset til at stjæle

Vestegnen - 03. december 2017
Af Børnepanelet

Børnepanelet i Vestegnen svarer børn og unge på de svære spørgsmål, og giver gode råd.

Hvis man har et spørgsmål til Børnepanelet på Vestegnen, så kan man skrive en mail på: bornepanelet@albertslundbib.dk

Spørgsmål Hej Børnepanelet.

Der er nogen, der lokker mig til at gå ind i en bestemt butik for at stjæle noget jeg ikke vil fortælle jer... Det er sket mange gange. Ved ikke hvad jeg skal gøre, for jeg har ikke andre venner og jeg tør ikke sige nej.

Hjælp hjælp...

Hilsen

P. dreng på 14 år.

Svar Hej P dreng.

Jeg er rigtig glad for, at du skriver ind til os, da du er i en slem situation. Men det er en situation, som du skal ud af, da det har konsekvenser for dig.

Nu er du under den kriminelle lavalder, så derfor vil du ikke få en plet på straffeattesten. En plet på straffeattesten vil følge dig i mange år, og vil gøre, at du fx har svært ved at få et arbejde.

Hvis du bliver opdaget i at stjæle, så vil dine forældre blive kontaktet samt du skal arbejde med SSP, som du nok kender til. Du kan også være ud for, at skulle betale en erstatning til butikken, hvor du stjæler fra.

Eftersom du står i en svær situation, som gør dig frustreret, så synes jeg, at du skal tage kontakt til en voksen! Det er vigtigt, at der kommer hånd om situationen, og det skal der en voksen til. Det kan være din skolelærer eller en fra din fritidsordning.

Så selvom du er nervøs for at fortælle om dine handlinger, så bliver du nød til at åbne op. Vil også råde dig til, at snakke med dine forældre. Hvis du giver dem en god forklaring og ved, at du har gjort noget forkert, så ved jeg, at de vil hjælpe dig - ikke mindst fordi de også elsker dig. De kan eventuelt hjælpe dig med at skifte skole, og starte på en frisk.

Jeg synes nemlig, at du skal sige nej tak til dine venner.

De behandler dig ikke som en ven, når de får dig til at stjæle. Du bliver nødt til at prioritere dig selv frem for dine såkaldte venner.

Jeg er sikker på, at du kan få nye venner, som ikke får dig til at stjæle, men vil være sammen med dig og acceptere dig.

Jeg håber du vil følge mine råd, så kan du starte på en ny og få det bedre.

Kærlig hilsen

Marie-Louise 19 år, Børnepanelet.

Spørgsmål Hej Børnepanelet, og tak for jeres gode svar.

Min mor kan ikke lide min bedste veninde, fx må hun ikke sove hos mig, det er ikke fordi vi ikke har plads, for jeg har selvfølgelig mit eget værelse.

Hun er så sød og vi har været veninder i mange år, så jeg ved ikke hvorfor jeg ikke må have hende sovende hos mig.

Jeg sover ret tit over hos hende, så jeg synes altså også hun skal sove over hos mig, så hvad skal jeg gøre?

Kh

Isa 13 år.

Svar Hej Isa.

Jeg kan godt forstå, hvorfor du synes det er mærkeligt, at I ikke må sove sammen hos dig. Jeg tror du skal forsøge at snakke med din mor om, hvorfor din veninde ikke må sove hos jer, da det jo heller ikke er rimeligt det altid skal være hos hende. Du kan foreslå din mor, at I må sove hos jer, bare for at prøve det, og at I så bare er på dit værelse eller måske gør det en dag din mor skal noget andet.

Jeg håber I får lov til at sove hos dig.

Hilsen

Olivia 16 år, Børnepanelet.

Spørgsmål Hej Børnepanelet.

Jeg må ingen ting for min mor. Hun siger jeg skal være inde kl. 6 når vi skal spise, og jeg må ikke gå ud igen.

Jeg vil gerne være mere ude, for mine veninder må være ude til kl. 8 - altså efter de har spist.

Kan jeg få hjælp her?

Ina 11 år.

Svar Hej Ina.

Jeg kan godt forstå at du synes det er lidt træls, men jeg kan også godt forstå din mor vil have dig hjem.

Du må prøve at snakke med hende om det, hun bestemmer jo over dig. Prøv at komme på et kompromis med hende, at du f.eks. kan komme hjem klokken 19 eller noget. Bare prøv at komme med forslag så I kan finde ud af noget.

Victoria 14 år, Børnepanelet.

Spørgsmål Hej Børnepanelet.

Jeg hader at gå i bad efter idræt og vores lærer siger vi skal!

Kan hun tvinge os til det?

Vh

A. pige 14 år.

Svar Hej A.

Jeg kan godt forstå, hvorfor det kan være ret ubehageligt at skulle bade foran andre. Dog er der desværre ikke så meget at gøre, da lærerne faktisk har lov til at tvinge jer, til at gå i bad.

Du kan, hvis du virkelig gerne vil slippe, måske forsøge at snakke med din lærer om, hvorvidt der er mulighed for at bade alene i et andet bad, hvis faciliteterne er det. Dog er det jo ikke sikkert det kan lade sig gøre - hvis det er tilfældet, kan du måske forsøge at komme i bad først eller sidst, så du undgår de andre.

Ellers er det måske værd at overveje, at de fleste nok synes det er ligeså akavet som du synes det er, måske kan du også forsøge ikke selv at virke akavet, da det ofte bliver akavet, hvis man gør det til det. Ellers kan du måske opfordre din lærer til at tage en snak om det at bade og at der er forskelle på kroppe.

Jeg håber du får det nemmere med badene.

Hilsen

Olivia, Børnepanelet.

Spørgsmål Hej Børnepanelet.

Jeg vil gerne være model eller skuespiller, hvordan bliver jeg det?

Jeg er 14 år, er 168 høj og vejer vist 50 kg.

Min mor vil ikke have jeg skal være det.

Knus

Lis (ikke mit rigtige navn).

Svar Hej Lis.

Model og skuespiller lyder virkelig interessant, men det er dog alligevel hårdt.

Hvis du gerne vil være skuespiller kunne det være en god ide at gå til teater eller drama, Det med at være model er dog en del hårdere.

Med hensyn til at din mor ikke vil have at du bliver det: Prøv at snakke med hende om at starte til teater, kunne være en start. Prøv at deltage i skolestykker eller sådan noget.

Hvis du gerne vil være model tager det lidt mere. Så jeg tænker at du måske skulle starte ud med skuespil. Du kan også gå til castings/auditions så kan du begynde på det.

Victoria 14 år, Børnepanelet.