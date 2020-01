Se billedserie Emil Rohde er glad for arbejdet på Lakrids by Bülow i Hvidovre. Foto: Kim Rasmussen

Bliver han Danmarks bedste: Emil er oppe på lakridserne

Vestegnen - 11. januar 2020 kl. 15:52 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Automa... hva' for noget?

Den 20-årige Emil Rohde har fået spørgsmålet utallige gange, når han har skulle fortælle, hvilken uddannelse, han er i gang med.

- Langt de fleste tror, at jeg roder med biler, og så må jeg jo forklare, hvad det går ud på. Alle ved, hvad en murer eller elektriker laver, men det er de færreste, der kender til en automatiktekniker, konstaterer han.

Automatiktekniker har intet med biler at gøre. En automatiktekniker sørger for, at alle de automatiske anlæg, der findes i en moderne virksomhed, hele tiden kører optimalt. Det kan være alt fra transportbånd til robotter.

Der er tale om en fire-årig erhvervsuddannelse, hvor eleverne både er ude på virksomheder og er på skolebænken. Emil Rohde går på TEC - Technical Education Copenhagen - og den praktiske uddannelse foregår hos Lakrids by Bülow, der ligger på Avedøre Holme i Hvidovre.

Svær at stresse I den kommende uge deltager Emil ved DM i Skills, og lige nu er han i gang med at læse op og forberede sig rent praktisk.

Deltagerne får nogle individuelle opgaver, som skal løses inden for et bestemt tidsrum alt efter sværhedsgraden. Og de skal løses efter en præcis standard - fx mellemrum mellem stripsene og dimensionerne på kabler. Deltagerne skal have sat sig grundigt ind i regelsættet, så der er meget at læse op på. I opgaverne indgår blandt andet komponenter til styring, opbygning af anlæg og programmering.

Selv om Emil godt kan mærke, at der er pres på, og at der er forventninger til ham, så er det ikke noget, der påvirker ham synderligt.

- Jeg er svær at stresse, og tager tingene stille og roligt. Jeg tror det kan blive en fordel for mig, fordi der er tale om opgaver, hvor der er et stort tidspres, siger Emil Rohde, som håber at vinde.

Konkurrencen om at blive landets bedste automatiktekniker foregår over tre dage i Bella Center, og at dømme ud fra skolemesterskabet, så bliver der tale om en tæt kamp om at blive dansk mester.





Logiske kompetencer Da Emil Rohde skulle vælge erhvervsuddannelse, måtte det meget gerne være noget med strøm, og her fik han øje på uddannelsen til automatiktekniker.

- Det lød altså mere spændende, end at trække kabler som elektriker, og jeg har ikke fortrudt, fortæller Emil.

- Både det at kunne bygge tavler op fra grunden, at lave styring og at programmere, tiltaler mig rigtig meget. Det har rigtig meget med strøm at gøre. Og så kan jeg her bruge mine logiske kompetencer - det er lidt lige som et logisk opbygget computerspil, tilføjer Emil.

Hvis alt går vel, får han sit svendebrev til marts/april, og skal derefter være på Lakrids by Bülow frem til august, hvor uddannelsen slutter. Efterfølgende har Emil adgang til gode muligheder for et vellønnet job i industrien. Om det ender sådan, er Emil Rohde ikke sikker på.

- Lige nu har jeg planer om at læse videre til automationsteknolog, der er en to-årig uddannelse, nu må vi se, siger Emil.

Emil Rohde er glad for arbejdet på Lakrids by Bülow i Hvidovre - eller "Lakridsen", som han bare kalder virksomheden. Han fremhæver, at det er en virksomhed med gode værdier, og at der er gode forhold for medarbejderne - med fredags-lakrids som et af goderne.

- Der er mange forskellige opgaver og funktioner, det kan jeg godt lide. Virksomheden er også god til at give ansvar, og det har jeg det fint med. Og der er altid gode og søde folk at snakke med, siger Emil. Han tilføjer, at "Lakridsen" også hjælper i forbindelse med DM i Skills

Talenter DM i Skills er det store årlige Danmarksmesterskab for unge fra erhvervsuddannelserne.

Omkring 300 unge er med som deltagere, hvor de kæmper inden for de forskellige fag om at blive landets bedste. Og her deltager Emil altså i faget automatiktekniker.

DM i Skills giver de unge chancen for at vise deres talenter. Det er desuden med til at skærpe deres faglige niveau og vise omverdenen - heriblandt grundskoleelever - erhvervsuddannelsernes mangeartede og spændende muligheder.