Hvis der er sne, byder vinterferien ofte på en kælketur og på Vestegnen kan man både finde kælkende feriebørn i uge 7 og 8. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Bliver ferien bedst i uge 7 eller 8?

Vestegnen - 14. februar 2021 kl. 06:53 Af Pernille Rohde Kontakt redaktionen

For nogle borgere på Vestegnen er vinterferien i fuld gang i denne uge, mens den for andre bliver holdt i næste uge (Uge 8).

I Hvidovre er det altid i uge 7, vinterferien ligger, mens den i Brøndby skifter mellem de to uger fra år til år. I år er det således i uge 7, der er vinterferie i Brøndby, mens det er i uge 8 til næste år.

Afstemning i Rødovre Kommunerne Albertslund, Glostrup, Høje-Taastrup, Vallensbæk og Ishøj holder vinterferie i uge 8. Det gør man også i Rødovre, men her har kommunalbestyrelsen sat en afstemning i gang på Aula blandt forældre til skolebørn i kommunen samt en høring i skolebestyrelserne, der skal give en ide om, hvorvidt borgerne helst vil have, at vinterferien ligger i uge 7 eller 8.

- Hvert eneste år holder vi en høring hos skolebestyrelserne og her kan de blandt andet komme med deres holdning til ferieplanlægningen. Der er altid nogen, der siger, at de ønsker vinterferie i uge 7. Derfor har vi nu valgt at lægge det ud til afstemning blandt alle forældre samt sætte det i høring for skolebestyrelserne. Det handler om, at de familier, der også har børn på ungdomsuddannelserne, gerne vil kunne holde ferie samlet. De fleste ungdomsuddannelser holder vinterferie i uge 7, siger Flemming Lunde Østergaard Hansen (S), som er formand for børne- og skoleudvalget i Rødovre Kommune og tilføjer:

- Vi gennemførte også en afstemning for fire-fem år siden, hvor flertallet stemte på uge 8.

Nu lader vi altså igen forældrene tage stilling til spørgsmålet og vi behandler sagen i april, siger udvalgsformanden.

Man tilgodeser flere At man i Brøndby har valgt at skifte mellem uge 7 og 8, skyldes også en afstemning i skolebestyrelserne, fortæller Arno Hurup Christiansen (S), formand for børneudvalget i Brøndby Kommune.

- For en del år siden lod vi skolebestyrelserne stemme om, hvornår vinterferien skulle ligge. De stemte for, at man skifter mellem ugerne, således at vinterferien i ulige år ligger i en ulig uge, uge 7, og i lige år ligger i en lige uge, uge 8. At man valgte den løsning, skyldes, at der dengang var en del pres på i uge 8, hvor mange kommuner holder vinterferie. Det pres undgik man ved at veksle mellem ugerne, siger Arno Hurup Christiansen, som mener, at man i det hele taget tilgodeser flere, når man ikke har ferien liggende i den samme uge hvert år.

- Familier med børn på skoler i andre kommuner, kan også have glæde af det, siger han.