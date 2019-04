Se billedserie Børnepanelet svarer på spørgsmål i Vestegnen. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Bliver drillet med forældrenes alder

Vestegnen - 07. april 2019 kl. 06:53 Af Børnepanelet Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Børnepanelet på Vestegnen svarer teenagerne på de svære spørgsmål, og giver gode råd.

Hvis man har et spørgsmål til Børnepanelet i Vestegnen, så kan man skrive en mail til: bornepanelet@albertslundbib.dk

Spørgsmål Hej Børnepanelet.

Jeg bliver tit drillet af nogen i klassen, fordi mine forældre er gamle i forhold til deres forældre.

Min mor var 44 år og min far var 52 år, da de fik mig. Så nu er min mor altså 56 og min far er 64 år.

Jeg synes jo selv, de er helt normale, mine forældre. De er lidt unge i det og går i smart tøj.

Hvad synes I jeg skal gøre over for dem der driller.

Knuz og tak for jeres brevkasse. LXXXXXX 12 år.

Svar Hej LXXXXXX.

Det lyder ikke sjovt, men det vigtigste er jo, at du ikke tænker over det og finder det ubehageligt når du er sammen med dine forældre. I forhold til hvad du kan gøre overfor dem der driller er der nogle forskellige muligheder.

Du kan eventuelt snakke med en voksen om det, fx en lærer eller forældre og få dem til at gøre noget. Ellers kan du også ignorere dem. Det kan som regel få dem til at miste interessen. Det kan dog godt være ret frustrerende, fordi der godt kan gå noget tid, så hvis du ikke allerede har gjort det, kunne det måske være en ide at snakke med dem om det.

Hvis intet virker og det fortsætter med at være ubehageligt at være i klassen, er der altid den mulighed at skifte klasse. Men overvej det grundigt før du eventuelt gør det. For du kan jo risikere, at noget andet er galt der.

Jeg håber at tingene løser sig på den ene eller den anden måde.

Hilsen

Olivia, Børnepanelet.

Spørgsmål Hej Børnepanelet.

Jeg har ikke spor lyst til at komme i skole igen, for jeg har det ikke godt der. Blev drillet det sidste år, så jeg pjækker flere gange. Hjælp.

Bh

Dreng 13 år.

Svar Hej.

Det er virkelig surt at du bliver drillet i skolen. Hvis du har en lærer du stoler på, kan du prøve at betro dine problemer til vedkommende.

Det er nemlig ikke en god ide at holde det hele for sig selv, så hvis der ikke er en lærer, du kan betro dig til, så måske en ven i/udenfor skolen eller et familiemedlem. Det er ikke sjovt at blive drillet, men det er ikke lige så slemt, når man har nogen og snakke med.

Hvis du henvender dig til en voksen, kan de også hjælpe dig med at gribe ind overfor dem der driller dig.

Hilsen

Freja 16 år og Emma 15 år, Børnepanelet.

Spørgsmål Hej Børnepanelet.

Min far skælder mig altid ud! Han skælder aldrig min storesøster ud, selvom jeg synes hun bander og griner af min far når han skælder mig ud.

Jeg er ellers nogenlunde ok med at gøre de ting, som de siger jeg skal. F.eks. huske at rydde op fra bordet, når vi har spist.

Mit værelse roder, men det er vel også ok? Hilsen

S 14 år.

Svar Hej S.

Kan godt forstå, at du er frustreret, da det lyder unfair. Nu kender jeg ikke situationen fuldt ud, men forældre kan ofte være stressede og trætte, som gør dem lidt sure og lettere irriterede. Det er derfor muligt, at din far ved en fejl har skældt dig ud, selvom det ikke helt var meningen.

Jeg synes du skal snakke med din far, da han nok ikke er opmærksom på, at han er ekstra sur på dig.

Hvis du gerne vil hjælpe din far lidt, så kan du gøre lidt ekstra rent både i køkkenet og på værelset. Det er jeg sikker på, at han vil sætte pris på.

Kærlig hilsen

Marie Louise 21 år, Børnepanelet.

Spørgsmål Hej Børnepanelet.

Min skat har lige slået op og jeg ved ikke hvorfor... Er skide ulykkelig.

Hun har ikke sagt noget - har bare ignoreret mig. Savner hende... Vi har været sammen i lidt over et år.

Hvad gør jeg?

Venlig hilsen

K dreng 17 år.

Svar Hej.

Jeg er ked af at høre omkring din situation, og det lyder virkelig til at din ekskæreste har håndteret situationen forkert og unfair.

Nu kender jeg jo ikke grunden til at hun har slået op, men du bliver nødt til at tage fat i hende. Hvis hun ignorerer dig, så må du tage forbi hende og opfordre hende til at snakke med dig. Du har krav på en forklaring, da du også er ked af det og frustreret.

Hvis hun slet ikke vil snakke, så må du lade hende gå, da det også gør ondt at prøve at holde fast.

Du fortjener en kæreste som har respekt over for dig, og ikke bare lader dig i stikken. Dog kan det også være, at der er sket noget privat, som gør at hun tager afstand. Vi må derfor håbe, at hun vil snakke med dig, så I begge kan få en forståelse for situationen. Jeg håber på det bedste.

Kærlig hilsen

Marie-Louise, Børnepanelet.

Spørgsmål Hej Børnepanelet.

Hvorfor skal man gå så mange år i skole? Jeg hader det.

Øv fra

Tue (dæknavn) 15 år.

Svar Hej Tue. Jeg kan godt forstå, at du synes at man skal gå i skole i lang tid, for det skal man jo!

Men du er snart færdig med folkeskolen, hvilket er (afhængigt af hvilken uddannelse du vælger) den længste del af din uddannelse. Men de fleste uddannelser er lange af en grund. Hvis du for eksempel godt vil være læge, får du en lang uddannelse, fordi det er vigtigt, at du ved hvad du laver.

Men hvis du gerne vil igennem skolelivet hurtigt, så kan du altid vælge en anden uddannelse end gymnasium. Men vælg det der gør dig glad.

Jeg håber det hjalp lid!

Venlig hilsen

Olivia Z, Børnepanelet.