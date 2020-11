Se billedserie Bente Ritter (t.v.) administrerer vågetjenesten i Brøndby og Louise Leth er den fra gruppen, der har våget i flest år. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Bliv våger: Ingen skal dø alene Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bliv våger: Ingen skal dø alene

Vestegnen - 21. november 2020 kl. 08:27 Af Pernille Rohde Kontakt redaktionen

Alt for mange mennesker gennemlever de sidste timer af deres liv alene. Ingen behøver at dø alene.'

Sådan lyder mantraet for vågetjenesten i Ældre Sagen, Brøndby.

Vågetjenesten er et tilbud til døende og deres pårørende om, at der sidder et menneske ved sengen i den allersidste tid.

Bente Ritter er koordinator for vågegruppen og i øjeblikket er der 10 vågere i korpset. De er alle er frivillige, der har besluttet, at de gerne vil hjælpe døende mennesker godt på vej, når de skal herfra.

Gruppen har eksisteret i en årrække, først under Røde Kors og for godt tre år siden kom den under Ældre Sagens vinger.

Louise Leth er en af dem, der har været våger i længst tid. Hun var med, da gruppen i sin tid hørte under Røde Kors. Efter et arbejdsliv som folkeskolelærer og -leder, gik hun på pension og havde lyst til at hjælpe andre via frivilligt arbejde.

- Jeg har haft nogle private oplevelser, der har gjort, at jeg synes at arbejdet som våger er meget meningsfyldt. Blandt andet døde min onkel med en våger ved sin side og det var meget fint og fredfyldt, siger Louise Leth.

- Der er ingen færdig opskrift på, hvad man skal gøre. Men man er der for at give nærvær og ro. Nogle vågere synger en sang eller salme. Der er også nogle, der læser højt. Ofte er den døende ikke længere i stand til at tale, men kan alligevel fornemme, at han eller hun ikke er alene, fortæller Bente Ritter.

Når man melder sig som våger, bliver man tilbudt et kursus i Ældre Sagen, som har drevet vågetjeneste i mange år. Men gruppen i Brøndby mødes også en gang om måneden for at udveksle erfaringer.

- De månedlige møder er meget populære. De fleste vågere deltager hver gang. Når vi mødes, taler vi om, hvordan vagterne har været. Der deltager en kontaktsygeplejerske, som er med til at bearbejde de ting, vågerne har oplevet, fortæller Bente Ritter.

Vagterne er på fire, seks eller otte timer og kan både være i dag-, aften- og nattetimerne. Artiklen fortsætter under billedet

Social indsigt og empati Tidligere vågede gruppen også i private hjem, men i dag forgår det kun på Ældrecenter Nygårds Plads.

- Det gav nogle svære situationer for både vågere og pårørende at komme hjem til folk i så svær en situation, så vi besluttede at begrænse os til Nygårds Plads, hvor vi har et meget fint samarbejde med de ansatte, siger Bente Ritter.

I gruppen er der flest kvinder, men også et par mænd og de fleste er gået på pension, men man kan også være våger, selvom man stadig er på arbejdsmarkedet.

- De vigtigste egenskaber at have som våger, er at have social indsigt og empati - at kunne sætte sig i et andet menneskes sted, siger Bente Ritter.

Louise Leth supplerer: - Det er på den anden side vigtigt at finde en balance, så man ikke bliver for påvirket af situationen. Derfor er det også så godt, at vi har vores månedlige møde, hvor vi får talt om oplevelserne.

Vågerne tager både ud til mennesker med og uden pårørende og er der pårørende, er det ofte til stor hjælp for dem,

- Det kan være en meget belastende tid for pårørende og derfor er det vigtigt, at de bliver aflastet. I nogle tilfælde sidder vi sammen med en pårørende, når døden indtræffer og det kan være en rigtig god støtte, fordi det kan være meget voldsomt at være hos en person, der dør, siger Louise Leth.

På Ældrecenter Nygårds Plads er personalet meget glade for, at vågerne kommer på stedet.

- Det er en dejlig gruppe. Alle har hjertet på rette sted. Vi har et fantastisk samarbejde og det har en kæmpe betydning for både vores borgere og deres pårørende, men også for personalet her på stedet, siger Maria Rosenqvist, som er afdelingsleder på Nygårds Plads.

Her i Coronatiden har der været færre vågeopgaver for vågegruppen, men Bente Ritter understreger, at vågerne stadig tager ud. Det foregår bare med mundbind og visir.

Der er i øjeblikket brug for flere frivillige i gruppen og interesserede kan henvende sig til Bente Ritter på tlf. 21623560 eller mail: bentephisterritter.outlook.dk