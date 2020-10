Blev stukket 20 gange: Mand er fængslet

Dommeren bestemte, at den 31-årige mand skal være varetægtsfængslet foreløbig frem til den 11. november på en begrundet mistanke om grov vold. Dommeren valgte at løslade den 42-årige kvinde, men hun er dog fortsat sigtet i sagen.

Knivstikkeriet fandt sted mandag den 12. oktober cirka klokken 12.10, i et kælderværelse i et hus på Lysedammen i Brøndby. Ifølge sigtelsen var det manden, der stak med kniv, mens kvinden ventede uden for. Den 38-årige mand, der blev stukket, er siden erklæret uden for livsfare.

Grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre af hensyn til politiets efterforskning, og derfor kendes de nærmere omstændigheder, og de sigtedes forklaringer ikke. Anklagemyndigheden ved Vestegnens Politi forklarede, at man endnu er på et meget tidligt stade i efterforskningen, og at man skal have tid til at finde ud af, hvad der er op og ned i sagen.