En 27-årig litauisk mand er blevet dømt for to indbrud i Rødovre, der fandt sted for et par år siden.

Blev indhentet af fortiden: Straksdom til indbrudstyv

Han begik indbrud i to nabohuse på Damhusdalen i Rødovre i august 2018 og forlod siden landet. Tirsdag var han tilbage i Danmark - nu i håndjern og med politieskorte - for at blive retsforfulgt for de to år gamle tyverier.

Ved et grundlovsforhør onsdag afgjorde en dommer i Glostrup, at han skulle tre måneder i fængsel for de to villaindbrud i Rødovre samt for at overtræde et indrejseforbud, han fik i 2015. Dommeren bestemte også, at han efter afsoning skal udvises af Danmark i seks år.