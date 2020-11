Blandet iværksættertrang på Vestegnen

Selvom man måske ikke skulle tro det, så har iværksættertrangen ikke været sat på pause på trods af en global pandemi.

I tredje kvartal af 2020 blev der oprettet omkring 1000 flere virksomheder end samme kvartal sidste år. En af de kommuner, som har oprettet flest virksomheder per borger, er Glostrup Kommune, som med lidt over to nye virksomheder per 1000 indbyggere er den kommune med tiende flest nye virksomheder.

Det viser de seneste tal fra data- og analysevirksomheden Experian.