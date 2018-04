Se billedserie De næste to tirsdage kan man opleve Thomas Blachman undervise på Frydenhøjskolen i Hvidovre. Foto: DR

Send til din ven. X Artiklen: Blachman på skoleskemaet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Blachman på skoleskemaet

Vestegnen - 14. april 2018 kl. 15:06 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De to næste tirsdage kan man følge en 8. klasse fra Frydenhøjskolen i Hvidovre i to programmer, hvor Thomas Blachman er ude og lave et undervisningsforløb om idéer og kreativitet.

Thomas Blachman tester i en reportageserie på DR1 sin vision om at skabe et nyt fag i folkeskolen, der arbejder med kreative processer og på at få unges idékraft til at blomstre. Han er læreren, der skal motivere 21 elever fra en 8. klasse til at skabe originale idéer.

Er det danske uddannelsessystem gearet til at generere en ny generation, der går ud i verden med idérigdom? Nej, lyder svaret fra Thomas Blachman, der i programmet »Blachman på skemaet« afprøver sin vision om at styrke det kreative potentiale og identiteten hos børn og unge allerede i folkeskolen.

På baggrund af sin undervisning i 8. klasse på Frydenlundskolen i Hvidovre fremlagde Thomas Blachman den 20. marts sine visioner for Folketingets undervisningsudvalg under en høring på Christiansborg.

Han vil bevise, at man kan skabe sprudlende, idérige elever gennem undervisning i kreativitet. At det giver bonus at opfordre skoleelever i 1.-9. klasse til at tænke stort - bare to timer om ugen. Hvor der ikke er fokus på målbare resultater og karakterer, men på kreative og menneskelige processer, der giver børn og unge selvindsigt og styrker deres tro på at turde at tænke anderledes. Hvor skoletræthed og tanker om at følge undervisning for lærernes fremfor deres egen skyld erstattes af ægte interesse og motivation for læring.

12 dage fordelt over seks uger har Thomas Blachman til at gennemføre sit eksperiment om at lade de to ugentlige folkeskoletimer erstatte af sit selvopfundne fag »I.D.faget«. Blachman underviser selv i sin teori, der skal vække de unges kreative hjerner og få dem til at udvikle konkrete ideer. Da han møder sine 21 elever fra 8. klasse på Frydenhøjskolen i Hvidovre, udfordres han imidlertid af elevernes idéløshed og manglende lyst til at byde ind. De har simpelthen svært ved at forstå, hvad han siger og vil. Men der er flere små sejre og øjenåbnere undervejs; ny selvtillid spirer frem blandt de unge, og det lykkes at få idéprocessen på skinner. Spørgsmålet er, om eleverne når at udfærdige originale ideer, som de kan præsentere foran en gruppe af Danmarks førende iværksættere og kreative hjerner? Og om Blachmans egen vision om det idégenererende og identitetsskabende fag viser sig bæredygtige.

Thomas Blachman fortæller:

»Jeg har i årevis sagt, at jeg er det fag, der mangler i folkeskolen. Nu har jeg prøvet denne vanvittige tanke af med det her program, hvor jeg har været ude i felten og bevist, at der er et kæmpebehov, og at det nytter at gøre noget. For det står meget værre til, end jeg frygtede. Hvis ikke vi gør noget nu, bliver dette lille land løbet over ende. Hvad skal vi leve af? Hvad skal vi leve for? Det handler om at udvikle mennesker, så vi får det bedste frem i alle. Vi kan ikke klare os med den kreative klasse - de få med medfødt selvtillid. Vi er alle en del af en stor kreativ masse - alle skal lære at få ideer, tro på dem og realisere dem, så vi kan bygge et samfund på så stort et idé-grundlag som overhovedet muligt. Og dette starter i folkeskolen.«

»Blachman på skemaet« sendes 17. og 24. april klokken 20.45 på DR1.