Se billedserie Friluftsrådet uddeler det Blå Flag, som er en international miljømærkningsordning. Der er Blå Flag på strandene i Brøndby, Vallensbæk, Ishøj og Hundige. Foto: Kim Matthäi Leland

Blå Flag i Strandparken

Vestegnen - 05. juni 2018 kl. 12:25 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tusindvis af børn og voksne strømmer i øjeblikket til Strandparken for at få en kølig dukkert i det varme vejr. Det gælder ikke mindst Grundlovsdag, hvor mange har fri.

Strandgæsterne kan glæde sig over, at der er hejst Blå Flag ved strandene i både Brøndby, Vallensbæk, Ishøj og Hundige.

Blå Flag er en international natur og miljøkampagne, som arbejder for at forbedre strande og bademuligheder i hele verden. Den enkelte strand kan søge om at deltage i kampagnen og skal herefter leve op til en række kvalitetskrav på stranden. Blandt andet opstiller Blå Flag nogle meget skrappe krav til vandkvaliteten på stranden.

På en Blå Flag strand er der ydet en ekstra indsats for strandens miljø, sikkerhed, faciliteter og information, hvilket har til formål at beskytte hav- og kystmiljøet og højne strandens kvalitet til fordel for de besøgende.

Det Blå Flag betyder blandt andet, at badegæsterne kan regne med rent badevand, livrednings- og førstehjælpsudstyr, nødtelefon og toiletfaciliteter. Desuden vil der være livreddere i sommerferie-perioden.

Grundlovsdag blev det Blå Flag hejst på blandt andet Vallensbæk Strand som tegn på badevandets kvalitet og den gode strand-oplevelse.

På hjemmesiden neworesund.badevand.dk kan man løbende følge med i badevandets kvalitet.

Og her kan det konstateres, at badevandet i dag ligger på omkring 23 grader, og at badevandskvaliteten er god. Så det er bare om at komme i vandet og blive kølet ned.