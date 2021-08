Bjørk vil overgå sig selv på det olympiske stadion i Tokyo

Se billedserie Længdespring er en disciplin, der kræver både hurtighed, eksplosivitet, styrke og en masse teknik. Det kræver en varieret træning, og det kan Bjørk godt lide. Hun træner i Hvidovre Atletik og Motion. Når vejret er til det, foregår det på Hvidovre Stadion, men der er også mulighed for indendørs træning i atletikhallen.

Vestegnen - 07. august 2021 kl. 06:46 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen

Hvidovre-pigen Bjørk Nørremark er et af de helt store talenter i dansk para-atletik. Om få uger går turen til de paralympiske lege, hvor hun skal deltage i længdespring.

Målsætningen er klar for 18-årige Bjørk Nørremark. Hun vil sætte ny personlig rekord - og håber, at det kan bringe hende godt opad på resultatlisten i længdespring. Medalje tør hun ikke drømme om på nuværende tidspunkt - men, som hun udtrykker det:

- Jeg har aldrig været mere motiveret, og alt kan jo ske.

Hendes personlige rekord er på 5,26 meter, sat ved EM i Polen tidligere i år. Dette spring placerede hende på en 5. plads - blot tre centimeter fra en medaljeplads.

Jeg kan hvad jeg vil Bjørk Nørremark er født uden venstre hånd, og deltager derfor i Paralympiske Lege.

Handicap vil hun dog ikke høre tale om.

- Jeg har aldrig set min manglende hånd som hverken en begrænsning eller brugt den som en undskyldning. Tværtimod har jeg tit følt en større motivation til at præstere på trods af mit udgangspunkt. Der kan gå uger imellem, at jeg tænker på, at jeg ikke har en venstre hånd, og sådan er det også med min familie og venner. Jeg kan alt, og har aldrig prøvet andet, fortæller Bjørk.

Det er mere i omgivelserne, at hun møder uvidenhed og spørgsmål. For nogle er det tabu at spørge ind til den manglende hånd, mens andre spørger, om hun dog ikke ønsker en protese eller andre hjælpemidler.

- Så må jeg sige til dem, at det har jeg faktisk ikke behov for. Jeg aner jo ikke, hvordan det er at have to hænder, for jeg har aldrig prøvet det. Jeg kan gøre alt, hvad jeg gerne vil og føler mig ikke begrænset. Det er ikke et problem for mig, og sådan tror jeg, at overraskende mange i min situation har det. Jeg synes, det er vigtigt at udbrede denne viden, siger Bjørk Nørremark.

Når hun træner, er det dog nødvendigt at kompensere for den manglende venstre hånd i forskellige sammenhænge - blandt andet for at have den rigtige balance.

Krævende disciplin Bjørk Nørremark er født og opvokset i Hvidovre, hvor hun stadig bor med familien - kun ti minutter væk fra Hvidovre Stadion, som i årenes løb er blevet hendes andet hjem.

Som barn begyndte hun at gå til atletik, men skiftede efter nogle år til fodbold i Hvidovre Idrætsforening, fordi hun gerne ville dyrke en holdsport. Efter en række år med fodbold på højt niveau, vendte hun tilbage til atletikken i Hvidovre Atletik og Motion. Det endte med, at hun satsede på længdespring - og de sidste tre år har det været på eliteniveau.

Det betyder normalt træning seks-syv gange om ugen, men her op til PL er der trappet ned til fem ugentlige træningspas.

Længdespring er en krævende disciplin, der indeholder både hurtighed, eksplosivitet, styrke og en masse teknik. Artiklen fortsætter under billedet

Der er masser af teknik i længdespring. Bjørk har udmålt præcist, hvor hendes tilløb skal starte - og har markeret det med en sko.

- Det betyder en meget varieret træning, og det kan jeg godt lide. Og så indeholder længdespring vildt meget teknik. Man skal løbe i høj fart og afsættet skal sidde helt præcist, ligesom man skal lande på den helt rigtige måde for at komme længst muligt ud. Til gengæld oplever man også et sus i kroppen, når man får sprunget godt. Det er simpelthen en fed følelse, lyder det fra den 18-årige PL-atlet, der betragtes som et af de helt store talenter i dansk para-atletik. Så stort, at hun nu får debut blandt verdens bedste para-atleter, som for de flestes vedkommende er ældre og mere erfarne.

Student næste år Satsningen på eliteidræt betyder, at Bjørk på Falkonergårdens Gymnasium går på en særlig Team Danmark idrætslinje, hvor der tages hensyn til de særlige forhold for eliteidrætsudøvere med træning og stævner. Hun har valgt at tage sin studentereksamen over fire år, og skal efter sommerferien begynde på det afsluttende år.

Det bliver så afbrudt af hendes deltagelse i PL, hvor hun tager af sted 21. august og vender hjem 6. september.

Det er dog tvivlsomt, om hun begynder med fysisk undervisning før PL er overstået.

- Jeg er godt nok vaccineret, men man kan jo godt blive smittet alligevel, så jeg har sørget for at være så isoleret som muligt. Heldigvis er der mulighed for virtuel undervisning på gymnasiet, fortæller Bjørk Nørremark.

Ved siden af dagligdagen som eliteidrætsudøver og gymnasieelev, har hun for et par år siden også startet eget firma - Some Other Waves - sammen med sin tvillingesøster Carla. Artiklen fortsætter under billedet

Målet for Bjørk er at kunne sætte ny personlig rekord, når hun skal deltage i længdespringskonkurrencen på det olympiske stadion i Tokyo.

De kommer fra en kreativ familie, og Some Other Waves er et kreativt brand, som sælger unikke håndmalede kunstnet og egne kunstværker.

Glæder sig vildt meget Lige nu er det dog oplevelsen i Tokyo, der er fokus på.

- Jeg glæder mig helt vildt til at springe på det olympiske stadion. Det er jo noget af det største, man kan komme til, siger Bjørk Nørremark.

På forhånd får hun masser af roser med på vejen.

- Vi har flere spændende unge atleter på vej, hvor Paris 2024 og Los Angeles 2028 er det langsigtede mål. Bjørk er vores største talent i atletik, hvilket hun beviste ved EM fornylig, hvor hun lavede en stor personlig rekord og kun var få cm fra medaljerne. At komme af sted til PL allerede nu, er både en stor motivationsfaktor og samtidig kan det give værdifuld erfaring i forhold til fremtidige mesterskaber, siger Michael Møllgaard Nielsen, elitechef, Parasport Danmark.