Billetsalg til coronasikret opera genåbner

Arrangørerne af Opera Hedeland havde ellers set frem til at fylde alle sæder i det store amfiteater, da Covid-19 med ét tvang dem til at hugge bremserne i og lukke for billetsalget.

- Vi tør ikke satse på en normalisering for koncertsteder i 2021, men vores muligheder for at skabe trygge og sikre rammer er gode - blandt andet fordi vi er et udendørsarrangement med siddepladser og en velfungerende logistik. Konkret har vi for eksempel reduceret i antallet af pladser for at sikre, at selskaber kan sidde samlet, men med afstand til andre selskaber, siger operachef, Claus Lynge.