Paw Rubins far, Peer Rubin, var med til at lave Guldhornene, som i dag ligger på Nationalmuseet. Rubin Stuk lavede formen til guldsmeden. Her står Paw Rubin med en gipsstøbning af dem. Foto: Kenn Thomsen

Billedserie: kom tæt på guldhornene, Amalienborg og 12 kilometer stuk

Stuk er nemlig ikke blot dekorationen rundt i kanterne af et loft, som mange tror. Det er betegnelse for al dekoration på og i en bygning, der stikker ud fra facaden.

Det var Paw Rubins far Peer Rubin, som startede firmaet tilbage i 1977. Dengang var det et enmandsfirma. I dag er der 22 medarbejdere, og de er Danmarks største stukkatørfirma.

Fra en hylde tager Paw Rubin en gipskopi af Guldhornene ned og viser frem. Da Simon Spies i sin tid betalte for, at de stjålne og omsmeltede klenodier skulle laves på ny, var det nemlig Peer Rubin som var med til at lave de forme, som guldsmeden brugte. Derfor ligger noget af firmaets arbejde i princippet på Nationalmuseet.

Blandt de andre mere skæve opgaver er Hans Otto Bisgaard gipshoved, som de har stående på en anden hylde. Han bestilte engang sit hoved som et påskeæg til et show.

Da Vestegnen bliver vist rundt runder vi køkkenet - nok mest for sjov. For hele rummet i den ellers meget industriagtige bygning er dekoreret sirligt. Der er gesims hele vejen rundt og en stor roset i loftet.

- Vi havde på et tidspunkt ikke så meget at lave, griner Paw Rubin.

Tegningen fra dengang fyldte blot en A3 side, og stukkatørerne måtte bruge en lup for at kunne se alle de små detaljer.

De nye bygninger stukkatørerne er med til at lave er ofte hoteller, som gerne vil have et gammelt udseende. Da Hotel Marriott blev bygget fik firmaet en bestilling på 12 kilometer stuk. Det tog cirka fem måneder at lave.