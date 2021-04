Billedserie af kæmpe løft: De første letbanebroer er på plads

På ringvejsbroen sørgede to kæmpemæssige kraner for at løfte de 90 tons tunge broer på plads med stor præcision. Natten til onsdag den 7. april kom de første to broer på plads over Banemarksvej/Stationsparken og onsdag aften blev de to sidste broer løftet på plads over Sydvestvej allerede inden midnat.