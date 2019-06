Se billedserie En tilskadekommen person skulle hjælpes til ambulancen, mens bilbranden blev slukket.

Billedserie: Brandkadetter fik prøvet sig selv af

Vestegnen - 10. juni 2019 kl. 14:03 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var hårdt arbejde og smil på læben, da et hold brandkadetter fra Ishøj og Taastrup afsluttede deres uddannelse.

De er blevet udfordret og de har prøvet deres grænser af fysisk og mentalt. Og frem for alt, så har de lært sig selv bedre at kende.

Uddannelsesforløbet hos Østsjællands Beredskab kan det nye hold brandkadetter fra Taastrup og Ishøj nu tage med sig videre i livet.

Onsdag aften holdt brandkadetterne opvisning på brandstationen i Taastrup, som afslutning på det 12 uger lange forløb. Familie og kammerater klappede, sammen med Høje-Taastrups borgmester Michael Ziegler og Ishøjs borgmester Ole Bjørstorp, af brandkadetternes indsats.

En bilbrand skulle slukkes, og en tilskadekommen person skulle have førstehjælp, indtil ambulanceberedskabet tog over. Alt blev udført hurtigt og effektivt, og i et forbilledligt samarbejde.

Rosende ord Bagefter blev der overrakt diplomer af de to borgmestre, og der var rosende ord til de nye brandkadetter fra Toke Elling, der har været blandt instruktørerne i uddannelsesforløbet og er leder i Falck.

De unge har under uddannelsen prøvet ting, som selv uddannede brandfolk ikke altid synes er behageligt - fx at være 30 meter oppe i en brandstige, og røgdykning under vanskelige forhold.

Brandkadetterne modtog også såkaldte kompetence-beviser i udvidet førstehjælp og elementær brandbekæmpelse - noget de unge kan bruge nu og senere i forbindelse med job og uddannelse.

Blev veninder Det korte svar fra brandkadetterne på spørgsmålet, hvordan det har været, var nærmest enslydende.

- Det har været fedt!

Det synes Laura fra Taastrup og Tara fra Ishøj også. De er blevet gode veninder i løbet af brandkadet-forløbet. Og da de skal svare på, hvad det fedeste har været, kommer de med et klart svar:

- Det er, at vi har mødt hinanden.

Netop Laura og Taras historie er et positivt eksempel på fordelen i, at brandkadet-uddannelsen sker på tværs af skoler, kommuner og boligområder. Fordelen er blandt andet, at de unge kommer til at lære hinanden at kende på tværs, og samarbejdet mellem de tre boligområder betyder også, at det har været muligt at sammensætte et længere forløb.

Brandkadet-uddannelsen sker i et samarbejde mellem Østsjællands Beredskab og de tre boligsociale helhedsplaner i Vejleåparken i Ishøj, samt Gadehavegård og Taastrupgaard i Taastrup, som finansierer brandkadet-forløbene.

Alle deltagere i brandkadet-uddannelsen har tidligere været »ildflue«, der er et grundlæggende uddannelsesforløb på en uge. De unge har så kunne søge ind på brandkadet-uddannelsen, der er den højeste uddannelse inden for ungdomsbrandvæsen.

Positive relationer Med brandkadet-uddannelsen får de unge nogle succesoplevelser og de oplever et positivt fællesskab med brandfolkene, hvor værdier som respekt for hinanden, tillid og samarbejde spiller en central rolle i hverdagen.

Hele projektet er også med til at fastholde en positiv relation mellem unge og myndighederne. Dels virker brandkadetterne som gode ambassadører i forhold til venner, skolekammerater og familie, dels kan de inspirere andre unge til at hjælpe mennesker i nød.

Brandkadet-forløbet skaber et stærkt bånd mellem de unge og brandmændene, og de unge får brandfolkenes værdier helt ind under huden, når de træner pressede situationer. De lærer også, at de kan stole på, at brandvæsenet virkelig er der for at hjælpe dem eller deres familie, hvis de skulle få brug for det.

Brandkadet-holdet har siden begyndelsen af marts været igennem et 12 uger langt forløb, hvor brandkadetterne en aften om ugen er mødt til undervisning på brandstationen i Taastrup.

Undervisningen har blandt andet omfattet brandslukning, udvidet førstehjælp, formidling af og undervisning i førstehjælp, brandkemi og frigørelse ved færdselsuheld. Brandkadetterne har desuden besøgt Vestegnens Politi, hvor de har fået viden om alarmeringsprocedurer og politiets arbejde, fx på et skadested.