Billeder og video: Campingvogn i flammer: Tumult og anholdelse

En campingvogn er fredag aften gået op i flammer.

Campingvognen stod på campingpladsen bag Ishøj Vandrehjem.

Meldingen kom klokken 20.15, hvor flammer og kraftig røg stod op fra campingvognen.

Vestegnens Politi har, sammen med Beredskab 4K, været massivt til stede.

Der er ifølge Vestegnens Politi ikke meldinger om personskade.

I forbindelse med branden opstod der tumult.

Vestegnens Politi henvendte sig til en østeuropæisk mand i midten af 20'erne, der stod og kiggede på branden.

Han løb dog væk med politiet i hælene. Da han blev indhentet, opførte han sig aggressivt og voldeligt over for politifolkene, og han blev anholdt, sigtet for vold mod tjenestemand i funktion, oplyser vagtchefen hos Vestegnens Politi, Peter Grønbek.

Hvad der var årsag til den voldsomme brand, har politiet endnu ikke klarlagt. Det bliver i øjeblikket efterforsket, fortæller vagtchefen.

Både politi og beredskab er fortsat til stede.