Billeder: Fik en på opleveren på hospitalet

Vestegnen - 01. september 2019

Der var kø for at komme ind, da Hvidovre Hospital søndag formiddag åbnede et åbent-hus arrangement på byggepladsen til det nye Hvidovre Hospital. Og de næste tre og en halv time strømmede det til af børn og voksne.

Nogle kom fordi det var et arrangement med spændende aktiviteter. Andre fordi de gerne ville se, hvad skattekronerne går til. Og så var der en naturlig nysgerrighed omkring alt det nye, som patienter og pårørende vil møde, når det 32.000 kvadratmeter store hospitalsbyggeri tages i brug i 2021. Hvidovre Hospital betjener en meget stor del af Vestegnen, hvad enten det drejer sig om akutmodtagelsen eller fødsler.

Ved arrangementet kunne børnene tegne fremtidens hospital i selskab med hospitalsklovnen Stella, prøve at styre en gravemaskine, og hele familien kunne komme med på rundvisning og komme helt tæt på en ambulance. Vi kan meddele, at der blev sat horn og blå blink på ambulancen af mange børnefingre...

Børn og voksne fik mulighed for at se ind i fremtidens hospital. Selv om byggeriet lige nu mest består af de rå betonvægge, så er der færdigindrettet en enkelte af de 240 nye patientstuer - inklusive alt teknik. Der hører rigtig mange tekniske installationer til en moderne hospitalsstue, så man har indrettet et såkaldt referencestue for at tjekke, at alle installationer og teknisk udstyr er som forventet.

Det var et kig ind på en enestue for hjertepatienter. Her går patienter og pårørende ikke ned på stikkontakter til opladning af alt den elektronik, vi omgiver os med, og patientværelset er også udstyret med en skærm, hvor den enkelte selv kan vælge fx tv-program. Til hvert patientværelse hører et stort bad- og toilet.

På rundvisningen fik børn og voksne også information om den nye, fælles akutmodtagelse, og om den nye hovedindgang til Hvidovre Hospital - der i øvrigt er forberedt til en mulig kommende metrostation.

Og så kunne man ellers komme helt i bund og helt i top.

I bunden af det nye hospitalsbyggeri ligger en underjordisk vandtank, der kan rumme, hvad der svarer til 2,2 millioner mælkekartoner. I vandtanken opsamles der regnvand, som så genbruges til fx vanding af gårdhaverne. Deltagerne på rundvisningen kunne også komme op på taget, hvor der er en god udsigt over Vestegnen.

Hospitalsbyggeriet kommer - foruden den nye akutmodtagelse og hovedindgang - til at rumme en ny børne- og ungeafdeling, et nyt barselsafsnit tæt integreret med afsnittet for for tidligt fødte børn, og en ny hjerteafdeling.

Det »gamle« Hvidovre Hospital er samtidig i gang med at blive opdateret, blandt andet med ombygning af nuværende sengeafsnit, hvor 4-sengsstuer ombygges til ensengsstuer og der indrettes nye patientmodtagelser.