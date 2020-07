Bilister måles til vanvittige hastigheder langs Køge Bugt

Politiet har haft travlt med at notere bilister med alt for meget fart på Køge Bugt Motorvejen. Det skriver Vestegnens Politi på Twitter lørdag aften klokken 20.51.

Højeste hastighed i løbet af en times måling var 213 km/t. Bilisten var en 35-årig mand, som i en periode helt må undvære at køre bil, bemærkes det i tweetet.