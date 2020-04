Bilister gør klar til gaderæs: Så tæt er politiet på at indføre opholdsforbud ved nyt hotspot

Se billedserie Vestegnens Politi har haft patruljer på gaderne fredag og lørdag aften de seneste uger, hvor man har set tegn på, at der er gjort klar til gaderæs Foto: THOMAS OLSEN

Vestegnen - 30. april 2020 kl. 13:18 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vestegnens Politi har udpeget p-pladsen ved Brøndby Stadion som hotspot, hvor der er øget smitterisiko med coronavirus, fordi der har været samlet mellem 150-250 mennesker de seneste to weekender. Derfor er politiet nu klar til at indføre opholdsforbud på p-pladsen, hvis tendensen fortsætter. Det fortæller Søren Enemark, vicepolitinspektør ved Vestegnens Politi. - Vi vil være til stede i særdeleshed fredag og lørdag, og hvis situationen er, at de samler sig igen, så vil vi kunne indføre opholdsforbud, siger Søren Enemark.

Mødes til biltræf hvert år Hvert år, når sommerhalvåret begynder, har der de senere år været talrige eksempler på, at bilentusiaster mødes til biltræf, som er arrangeret af en gruppe, der tidligere har heddet Striben Ishøj, men som nu kalder sig Striben.dk. Her kommer flere undrede mennesker og sparker dæk og kigger på hinandens biler. Deres træf har foregået på flere p-pladser på Vestegnen i blandt andet Ishøj, Glostrup og ved City 2 i Høje-Taastrup.

I år har Striben.dk officielt meldt ud på Facebook, at man afventer corona-situationen og ikke arrangerer biltræf på grund af coronavirussen. Hos Vestegnens Politi har man en anelse, om at det kan være nogle af de samme mennesker, der har mødtes ved Brøndby Stadion, som normalt deltager i Striben.dk’s træf.



Sidste år var City 2 i Høje-Taastrup nødt til at spærre sin p-plads med betonklodser, fordi der var biltræf. Foto: Kasper Ellesøe



- Dem, vi kender som Striben har jo meldt ud, at de ikke arrangerer noget, men vi kan have en formodning om, at en del af dem, der normalt kommer til Stribens træf, er de samme, som kommer her. Vi oplever, at når politiet kommer, så bryder de op og mødes andre steder, siger Søren Enemark.

Har forsøgt dialog Det mulige opholdsforbud ved Brøndby Stadion kan være på vej, fordi Vestegnens Politi fredag og lørdag den 17.-18. april og igen fredag og lørdag den 24.-25. april har oplevet mange parkerede biler på p-pladsen, og ud fra billedmateriale er det vurderet, at det er for mange. - Det udgør en risiko for spredning af corona-smitte. Vi har forsøgt dialog, men når politiet kommer, kører de af sted. Vi havde håbet, at det var en engangsforestilling, men efter det er sket to weekender i træk, har vi nu sat skilte op om, at vi kan indføre opholdsforbud, siger vicepolitiinspektøren.

Kommer med opfordring Når der tidligere har været biltræf, har der også ofte været kørt ræs forskellige steder. Det har Politiet også oplevet i år, og man har i flere tilfælde set, at der er sat markeringer af en målstreg op. - Vi har haft flere hastighedssager i år og vi ser tegn på, at man er tilsyneladende begyndt at gøre klar til gaderæs. Selvom man er interesseret i biler, så opfordrer vi kraftigt til, at man ikke samles lige nu, når der er risiko for spredning af coronavirus, siger Søren Enemark.