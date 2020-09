Vagtcentralen hos Hovedstadens Beredskab har sendt mandskab og køretøjer til et uheld på Motorring 3 ved Brøndby.

Biler i uheld på motorvejen

Der er netop sket et uheld på Motorring 3 ved Brøndby.

Uheldet er sket i sydgående retning lige før afkørslen til Køge Bugt Motorvejen.

Fem biler skulle være involveret, oplyste Hovedstadens Beredskab, der sendte en større udrykning til stedet på grund af den første melding, der kom kort efter kl. 10.30.

Efterfølgende har det vist sig at være et relativ lille trafikuheld, hvor to biler kørte sammen.

Der er ingen personskade, og bilerne er allerede inde i nødsporet, så der er heller ikke opstået trafikale problemer på motorvejen, oplyser Vestegnens Politi.